UKÜ’de Mezuniyet Heyecanı Başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 2024-2025 Güz Dönemi mezuniyet törenleri, 23-24 Ocak 2025 tarihlerinde Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecek. İki gün sürecek olan törenlerde, dört ayrı oturumda toplam 750 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşayacak.

23 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk gün programında, sabah oturumunda Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi mezunları diplomalarını alacak. Aynı gün öğleden sonraki oturumda ise Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için tören düzenlenecek.

24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci gün törenlerinde ise sabah oturumunda Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları yer alacak. Son oturumda ise Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mezunları diplomalarına kavuşacak.

Tüm oturumlar açılış konuşmalarıyla başlayacak ve tebrik belgelerinin takdim edilmesinin ardından üniversitenin çim alanında geleneksel kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulacak. Sabah oturumları saat 10:00’da, öğleden sonraki oturumlar ise saat 14:00’te başlayacak.