UKÜ’de Psikolojide mesleki uygulamaların yurtdışındaki çalışma ilkeleri irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Etkinlik ve Tanıtım Komitesi tarafından “Psikolojide Mesleki Uygulamalar, Yurtdışı Örnekleri” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Biran Mertan, Yrd. Doç. Dr. N. Linda Fraim ve Dr. Safir Maner Psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi ve Nöropsikoloji hakkında öğrencilere bilgi verdiler.

Prof. Dr. Mertan, ülkede psikoloji denildiği zaman akla sadece klinik psikolojinin geldiğini ve bu algının değişmesi gerektiğini belirterek, “Öğrenci adımını atar atmaz psikoloji ile ilgili klişe bir bilgisi var, psikoloji sadece klinik psikolojiden ibaret değildir” ifadesini kullandı.

Gelişim Psikolojisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi aktaran Mertan, psikoloji bilimine ilk katkı sağlayan bilim insanlarının ortak özelliklerinin iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mertan, gelişim psikolojisinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalardaki zorluklara dikkat çekmiştir. Öğrenciliği sırasında Fransa’daki, o dönemin yüksek düzeyde bilimsel araştırmaların yapıldığı gelişim laboratuvarlarında yürüttüğü çalışmalar ile, günümüz bilimsel çalışmalarını karşılaştırdığında, bugünün yöntem ve araç gereç bakımından büyük gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

Önceki yıllarda video kayıtlarının saniye saniye analizi yapılarak incelendiğini aktaran Mertan, “Günümüzde çocukların duygu ve düşünceleri elektrotlar aracılığıyla çok kısa bir sürede kaydedilebiliyor. Bu anlamda, bilim analiz edilecek verilere ulaşmada oldukça hızlı ilerleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. N. Linda Fraim ise konuşmasında ABD’de psikoloji bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının çalışma alanları hakkında bilgi vererek, mezun olanların ruhsatlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Ruhsatlandırma sürecinde detaylı bir araştırma yapıldığını ve suç geçmişine bakıldığını belirten Fraim, “Ruhsat almadan kendi kliniğinizi açamıyorsunuz, sadece lisanslı bir psikoloğun yanında çalışabiliyorsunuz” açıklamasında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Fraim, ABD’de eğitim aşamasında ve mezun olduktan sonra süpervizyon almanın şart olduğunu da aktararak, ruhsat almak için sınavlar ve ücretler hakkında bilgi paylaştı.

Dr. Safir Maner, Birleşik Krallık’ta profesyonel meslek örgütü British Psychology Society’nin (BPS) kuruluşu ve çalışma alanlarından bahsederek, “Çok uzun zamandır psikolojinin birçok alanını temsil etmektedir, standartların ne olacağından, mesleğe ait bireylerin yaşadığı sorunların çözümü gibi çeşitli alanlarda söz sahibi bir kuruluştur” şeklinde konuştu.

İngiltere’de psikolog unvanına nasıl sahip olunabileceği ve klinik açmanın şartları hakkında Maner, özellikle Klinik Psikologların BPS tarafından verilen Charter unvanına sahip olmaları gerektiğini, bu unvana sahip olmadan terapi yapılması durumunda ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşıldığına dikkat çekti.

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14/11/2021 09:48