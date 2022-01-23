UKÜ’de robotlar yarıştı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde ‘‘Mini Sumo Robot Yarışması” düzenlendi.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Robot Tekniği dersi kapsamında ve aynı zamanda Elektrik Elektronik Kulübü etkinliği olarak gerçekleştirilen yarışmada 11 adet robot yarıştı.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ziya Dereboylu amaçlarının öğrencilerin sahip olduğu teorik bilgileri pratiğe dökme ortamı yaratmak olduğunu belirterek, yarışmanın öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek adına zevkli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Dereboylu, yarışmanın Robot Tekniği dersinin final projesinin bir bacağı olarak ve Elektrik Elektronik Kulübü aracılığıyla üniversite genelinde yarışmaya katılımı artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Mini-Sumo Robot Yarışmasının dünya çapında çeşitli organizasyonlarda gerçekleştirilen bir yarışma olduğunun altını çizen Dereboylu, Yarışmada robotların amacının Japonların ünlü sporu Sumo Güreşi’nde olduğu gibi rakibini ring dışına itmek olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Dereboylu, kendi yarışmalarında daha farklı bir amaç belirlediklerini aktararak, “Yarışmamızın temel amacı öğrencilerimizin yaptıkları robotun nasıl çalıştığını görmesi ve diğer yapılan robotlarla kıyaslamasıdır” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin bu yarışma sayesinde kendi robotlarının nasıl sonuçlar elde edeceğini gözlemleme şansı bulacaklarını da dile getiren Dereboylu, “Buradan çıkarılacak sonuçları geliştirip, ileriki zamanlarda gerçekleştirilecek olan dünya çapındaki organizasyonlara katılmalarını teşvik etmek istiyoruz” dedi.







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23/01/2022 09:32