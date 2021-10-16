UKÜ’de Saçtan Portreler Sergisi Gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı “Saçlardan Portreler Sergisi” düzenlendi.

UKÜ Nature Cafe çamlık alanda düzenlenen etkinlikte, “Takma Saç ve Sakal Yapımı ve Uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirilen öğrenci atölye çalışmaları sergilendi.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Sorumlusu Dr. Vali Gjinali etkinlik hakkında konuşarak, “Söz konusu derste gerçek veya yapay saçları tres tezgahında dokuyoruz. Ardından çıtçıt saç haline getirmekle beraber değişik materyalleri bu dokunan saçlarla sararak saç şovlarında kullanılan modelleri elde ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yapay ve gerçek saçları kullanarak tül – kasnak ile tığ araç ve gereçler yardımıyla peruk – postiş ve sakal – bıyık çalışmaları yaptıklarını da aktaran Gjinali, “Derste öğrenilen bu teknikleri kullanarak saçlardan üç boyutlu portreler yapıp sergiye dönüştürdük. Toplamda 30 çalışma sergilendi” açıklamasında bulundu.

Dr. Gjinali, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı öğrencileriyle daha önce de başta Sahne ve Objektif makyajı olmak üzere birçok sergi düzenlediklerini anımsatarak, “Ancak bu günkü sergimizin konsepti değeri ve yapılma süreleri diğerlerinden çok farklı” dedi.

Klasik bir fotoğraf sergisinde bir fotoğrafın sergilenebilmesi için fotoğrafın çekilmesi, düzenlenmesi ve sergiye uygun hale gelebilmesinin birkaç saatlik bir çalışma gerektiğini belirten Gjinali, saçlarla yapılan portrelerin yapım sürelerinin ise 2 ile 5 ay arasında değiştiğini, bu nedenle zaman, maliyet ve çok ince bir işçilik gerektiğini kaydetti.

Dr. Gjinali, saçtan portreler sergisinin yapı bakımından orijinal bir sergi olduğunu dile getirerek, “Daha önce saçları kullanarak yapılmış portre çalışması bulunmamaktadır. Bu fikir de tamamıyla bizlere aittir” şeklinde konuştu.

Sergiye büyük bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini aktaran Gjinali, hem üniversiteden akademisyen ve öğrencilerin hem de dışarıdan sergiyi ziyaret edenlerin daha önce saçlardan yapılmış ve portre haline getirilmiş herhangi bir eser görmediklerini ifade ettiklerini belirtti.

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16/10/2021 09:03