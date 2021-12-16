UKÜ’de 'Sivil Toplum Örgütlerinde Fon Geliştirme Kampanyaları' irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her alanda hissedilen ekonomik darboğaza çözüm olabilecek fon geliştirme çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, “Sivil Toplum Örgütlerinde Fon Geliştirme Kampanyaları” hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Etkinlik açılışında söz alan UKÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın önemli bir sivil toplum örgütü olduğuna değinerek, “Ailelere, bu hastalıktan mustarip olan çocuklara çok büyük katkıları olan bir vakıf olduğunun farkındayız” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Taşeli, vakfın yaşatılması açısından fon geliştirme çalışmalarının önemine işaret ederek, vakfın toplumsal katkılarının devam edebilmesi açısından da bu tür fon geliştirme projelerine önem verilmesi vurgusunda bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp konuşmasında vakıf hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, vakfın 0-21 yaş kanser hastası, çocuk ve ailelerine katkı sağlamak, yaşadığı problemlere maddi manevi çözüm üretebilmek amacıyla kurulduğunu kaydetti.



Sivil toplum örgütlerinde fon geliştirme ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Özeralp, “Fon geliştirme yönünde çok büyük önemi olan projelerden biri de 2015 yılında gerçekleşen ‘50+ Açık Artırma’ projesiydi. Birçok gönüllünün katkılarıyla organize edilen projenin amacı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde yer alan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nin iç mefruşatının dünya standartlarında düzenlenerek çocukların daha iyi şartlarda tedavi görmelerini sağlamaktı” dedi.



Özeralp, vakfın fon geliştirme kapsamında gelir artırıcı farklı ürünler satışa sunduğunu belirterek, bu ürünlerin çeşitlerini düzenli bir periyodda artırmaya çalıştıklarını ve artık bağış severlerin gözünde vakfın ürünlerinin markalaştığını aktardı.

Vakfın farklı çeşit ve görsellerle özel günlere dair kartlar, maskeler, termoslar, not defterleri ve bardaklar ürettiklerini dile getiren Özeralp, “Tüm amacımız vakfa fon sağlayarak, çocuklara daha çok yardımcı olabilmek” ifadesini kullandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı projelerinin aktif olarak devam ettiğini kaydeden Özeralp, gönüllülerin organize ettiği etkinliklerle de vakfın gelirlerine katkı sağlandığından bahsetti.

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16/12/2021 15:17