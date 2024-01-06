UKÜ’de sürdürülebilirliğe dair projeler tüm hızı ile devam ediyor    

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) düzenlenen bilgilendirmede toplantısında UI GreenMetric Dünya üniversite sıralamasında Dünya 69’uncusu olan üniversitede hayata geçirilen sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda düzenlenen toplantıda UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin yaptığı açılış konuşması sonrasında UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu başlattıkları sürdürülebilirlik projeleri hakkında konuştu.

Etkinlik açılışında ilk sözü alan Rektör Nadiri, UKÜ’nün hem kampüste hem de küresel anlamda çevreye olan bağlılığının iyi bilindiğini işaret ederek, “Bu tutku çalışmalarımızda, öğretim ve araştırma faaliyetlerimizde de açıkça görülüyor. Sürdürülebilirliği teşvik etmek kampüsümüzde bir yaşam biçimidir” ifadesini kullandı.

Üniversitenin bu vizyonla yürüttüğü çalışmalar sonucunda UI GreenMetric Dünya üniversite sıralamasında 2023 yılında 1183 üniversite arasında 69. sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Nadiri, bu sonucun beş yıl içinde dikkate değer bir sıçrama olduğunun altını çizdi.

Abbasoğlu ise toplantıda yaptığı açıklamada, UKÜ’de sürdürülebilirlik çalışmalarının 2009 yılında başladığını söyleyerek, çalışmaları 6 başlık altında öğrencilerin ve personelin katılımı ile yürüttüklerini, 2018 yılında kurulan Sürdürülebilir Kampüs Merkezi’nin de bu çalışmaların koordine edildiği nokta olduğunu kaydetti.

Her başlık için ayrı çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Abbasoğlu, yeşilin ve fiziksel aktivitenin arttırılması için 6 yıllık sürede birçok proje yapıldığını, son iki yılda da “Sürdürülebilirlik Ormanı” ve öğrencilerin sebze ürettiği Bahçe’nin hayata geçirilmesi yanı sıra özel ihtiyaçlı kişilere yönelik olanaklar sağlamanın “Alt Yapı” başlığı kapsamında yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.

Abbasoğlu, “Atık Yönetimi” çerçevesinde önce tüketimi azaltıp sonra da çıkan atığı değerlendirmeyi hedeflediklerini belirterek birçok işlemin artık yazılımlar tarafından yapıldığını ve böylece kâğıt kullanımını azalttıklarını, plastik şişelerin kullanımının, başta Rektörlük ve yemekhanelerde tamamen olmak üzere, azaltıldığını, yemekhanelerden çıkan organik atığın toplanıp barınaklara verildiğini, geriye kalan kağıt, karton, tahta, vb. atıkların da öğrencilerin çalıştığı “Sürdürülebilirlik Atölyesi”’nde çok güzel ürünlere dönüştürüldüğünü aktardı.

“Ulaşım” kapsamında ücretsiz otobüs, elektrikli şarj istasyonu kurulumu, personele yönelik elektrikli bisiklet kullanımı ve araç paylaşımı çalışmaları yapıldığını söyleyen Abbasoğlu, “Su Yönetimi” konusunda da kullanılan suyun %100’ü arıtılıp bahçe sulamada kullanıldığını, ücretsiz su çeşmeleri sağlandığını ve su tasarruflu cihazlar kullanıldığını kaydetti.

Abbasoğlu, “Eğitim ve Araştırma” başlığında sürdürülebilirlik atölyeleri, seminer ve konferans organizasyonları yanı sıra belediye ve özel şirketlerle iş birlikleri yaptıklarını anımsatarak, diğer önemli başlık olan “Enerji” konusunda da “Atık yönetimi”’ne benzer şekilde önce kullanımı azaltıp sonra da ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Bu hedefle, öncelikle enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçirdiklerine vurgu yapan Abbasoğlu, Ada’nın güneş enerjisi ile elektrik üreten ilk kampüsü olarak şu an ihtiyacın %30’unu temiz enerji kaynakları ile karşıladıklarını ancak 2025 yılı sonunda tüm ihtiyaçlarını temiz enerji kaynakları ile karşılayacak düzeye gelip “Net-sıfır karbon üniversite” olmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu çalışmalarının sonucunda, UKÜ’nün UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasında çok büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Abbasoğlu, dünya genelinde 69., Avrupa’da 30., Türkiye’de 3. ve Kıbrıs’ta (Güney ve Kuzey) ise 1. sırada yer aldıklarını belirtti.