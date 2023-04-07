UKÜ’de “Sürdürülebilirlik” fotoğraf yarışması başladı!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından "En Değerli Varlığımız Su: Sürdürülebilirlik" başlığıyla bir fotoğraf yarışması düzenliyor.

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman yarışma hakkında konuşarak, “Amacımız dünya genelinde yaşanan temiz suya erişim, kuraklık, ekolojik denge, küresel ısınma gibi sorunlara dikkat çekerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için görsel içeriklerin üretilmesi” ifadesini kullandı. Yarışma ile öğrenmenin sürekliliğini ve fikirlerin paylaşılmasını teşvik edeceklerini belirten İşman, "sürdürülebilirlik" ana ekseninde geleceğin profesyonelleri olan tüm UKÜ öğrencilerinin katılabileceğini belirtti.

Dekan İşman, UKÜ tarafından düzenlenen bu yarışmaya katılarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak isteyen öğrencilerin 14 Nisan’a kadar başvuru yapabileceklerini kaydetti. En fazla 3 eserle yarışmaya başvurabileceğini belirten İşman, yarışmaya özgün fotoğrafların kabul edileceğini de ekleyerek, “Katılımcıların yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarla katılması önemli” dedi.

UKÜ "En Değerli Varlığımız Su: Sürdürülebilirlik" adlı fotoğraf yarışmasına başvuruların [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilebileceğini de belirten İşman, öğrencilerin göndereceği başvuruların posta, kurye ya da elden teslim gibi alternatif yollardan gönderilmesi durumunda kabul edilmmeyecekleri bilgisini paylaştı.

İşman, katılımcıların yarışma şartnamesinde belirtilen kurallara uygun şekilde başvuru formunu doldurup, eserleriyle birlikte e-posta yoluyla göndermeleri sonrasında yapılacak değerlendirmede dereceye giren katılımcıların yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından ödülleriyle birlikte UKÜ tarafından düzenlenecek olan sergide yer alma fırsatı elde edeceklerini kaydetti.

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07/04/2023 14:31