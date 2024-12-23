UKÜ’de Teknoloji ve Yaratıcılığın Buluştuğu İlk Hackathon!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yazılım Geliştirme Ofisi iş birliğiyle ilk kez Hackathon etkinliği gerçekleştirildi. Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan etkinlikte, katılımcılar “UKÜ kampüsü içinde etkili navigasyon” teması üzerine yaratıcı ve yenilikçi çözümleri kapsayan projeler ürettiler.

Toplam 64 katılımcının yer aldığı Hackathon etkinliğinin ilk gününde yüksek lisans, ikinci gününde ise lisans öğrencileri takımlar halinde ve mentörler eşliğinde gün boyu süren bir performans sergilediler.

Takımların mentörlüklerini organizasyonda iş birliği yapan her iki birimin çatısı altında bulunan Doktora eğitimi almakta olan öğrenciler, yazılım uzmanları ve birim asistanları üstlendi. Takımlar etkili navigasyon sistemlerini tasarlamak için yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve sensör teknolojileri gibi araçları kullandılar.

Projeler, kampüsün engelli ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümler yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin teknolojiyle harmanlandığı çalışmalardan oluştu.

Etkinliğin üçüncü gününde UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde kazanan takımlara ödülleri verildi. Lisans seviyesinde Amin Esmaeili Gorjan, Ramtin Salavatian ve Arshia Rahmani başarılı olurken; yüksek lisans seviyesinde ise Bardia Arman, Chukwudi Gracious Maduka ve Victoire Beya Banze ödül sahibi oldular.

Ödül töreninde konuşan UKÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erbuğ Çelebi bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin günümüzdeki önemine dikkat çekerek, Hackathon etkinliklerinin geleneksel hale getirilerek uluslararası bir boyut kazanabileceğini belirtti.

UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Damla Karagözlü ise törende, Hackathon’un sadece bir yarışma olmadığını aktararak, “Hackathon iş birliği, yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edildiği önemli bir platformdur” ifadesini kullandı. Karagözlü konuşmasında, Hackathon’un ayrıca öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyip, yeni deneyimler kazanabilecekleri bir etkinlik olduğunu da kaydetti.

Tören, kazanan takımlara ödüllerinin takdim edilmesi sonrasında etkinlikte aktif görev alan mentör ve jüri üyelerine teşekkür sertifikalarının verilmesi ile son buldu.