UKÜ’de “Uluslararası Sürdürülebilirlik” çalıştayı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmeler yapan UI GreenMetric World University Rankings kuruluşu ile birlikte “Sürdürülebilir Kampüs” çalıştayı düzenliyor.

UI GreenMetric World University Rankings tarafından 2018 yılından bu yana değerlendirilen ve sürekli yükselen UKÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda 07 Ekim tarihinde saat 10.00’da başlayacak. Bu sıralamada geçen yıl itibarı ile 1050 Kampüs arasında Dünya’da 71. sırada ve Türkiye’de ise 85 Kampüs arasında 2. sırada bulunan UKÜ, ülkeyi temsil eden tek üniversite olma özelliği taşıyor.

UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, çalıştayda hem üniversite kampüslerinde hem de şehirlerde sürdürülebilirlik konusunun tartışılacağını, ayrıca sürdürülebilir kampüs uygulamalarına dair UKÜ özelinde bilgiler verileceğini kaydetti.

UI GreenMetric World Rankings’in sürdürülebilirlik konusunda kampüsleri değerlendiren ve bu konuda dünya sıralamalarını belirleyen önemli bir kuruluş olduğunu hatırlatan Abbasoğlu, bu kuruluşun üst düzey yöneticisi Dr. Ruki Harwahyu’nun çalıştayda sunum yapacağını belirtti.

Çalıştayda Harwahyu’nun UI GreenMetric sıralamasının detaylı tanıtımının da yapacağını bildiren Abbasoğlu, “Ayrıca UI GreenMetric göstergeleri, veri gönderme süreçleri ve değerlendirme yöntemi üzerine sunumlar yapacak” bilgisini paylaştı.

Abbasoğlu, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim başlıklarının UI GreenMetric sıralamasının temel kategorilerini oluşturduğunu söyleyerek, bunların yanı sıra sıfır atık projesi uygulamaları, çevreci etkinlikler gibi çevre konulu sosyal sorumluluk projelerinin de çalıştayda konuşulacağını aktardı.

Çalıştayda, bölgede yapılan yerel ve uluslararası sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında örneklerin de sunulacağını dile getiren Abbasoğlu, söz konusu uluslararası etkinliğin ilkinin, yine UKÜ’de, 2019 yılında gerçekleştiğinin anımsattı.

Abbasoğlu, yükseköğretim kurumlarının hızla gelişen teknolojileri kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir projeler üretmesi gerektiğini de işaret ederek, UI GreenMetric World University Rankings’deki tek Kıbrıs üniversitesi olan UKÜ’nün, bu amaçla yoğun bir şekilde çalıştığını ve bu çalıştayda bugüne kadar yürütülen projelerin paylaşılacağını aktardı.

Abbasoğlu, çalıştayın sürdürülebilir yaşam konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar başta olmak üzere herkese açık olacağına dikkat çekerek, tüm katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.