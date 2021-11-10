UKÜ’de Yargıtay 5. Daire Üyesi Veli Özdek ile geleceğin hukukçuları bir araya geldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Türk Yargı Sisteminde Yüksek Yargının İşlevi” konulu seminer düzenlendi.

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tunç’un organizasyon ve moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Veli Özdek konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Tunç seminerde yaptığı konuşmada, hukuk eğitiminde uygulamanın önemine dikkat çekerek, Hukuk eğitiminin salt doktrinler veya okunan kitaplar gerçekleşmediğini aktardı.

Eğitimin uygulamayla da gelişen bir alan olduğunu dile getiren Tunç, “Hatta uygulamalar fakülte eğitiminden daha da fazla önem arz eden bir alan olarak karşımıza çıkar” ifadesini kullandı.

Yargıtay 5. Daire Üyesi Veli Özdek ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Anayasa’da yüksek organı olarak sayılan “Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemeleri” oluşumu hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında yargı organlarının üye sayıları, üyelerin nasıl seçildiği ve görevleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, Yargıtay’ın çalışma yapısı hakkında detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

Yargıtay’da karar alınırken konu hakkındaki tüm kaynakların kullanıldığını da dile getiren Özdek, “Yargıtay içtihatları oluşurken o konuda yazılmış kitap, doktrin, tezlerin hepsini okur ve öyle karar veririz. Eskiden Ceza Hukuku’nun amacı kısasa kısastı, modern hukukta ise cezalandırma değil ıslahtır” dedi.

Özdek, genç hukukçuların alana yaptıkları katkının altını çizerek, “Hocalarımız ve genç hukukçularımızın makalelerini okuyoruz. Hepsi bize ışık tutuyor. Hukukun gelişimi ve ilerlemesi bu şekilde olur yoksa sabit kalırdık” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2021 11:37