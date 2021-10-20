UKÜ’de yeni kayıtlı öğrencileri için Akademik Oryantasyon Günleri düzenleniyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki (UKÜ) Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Oryantasyon günleri kapsamında yeni öğrencileri ile bilgilendirme ve tanışma etkinliği gerçekleştiriliyor.

Akademik Oryantasyon günleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonlarda tüm dünyada yaşanan COVİD-19 pandemisi nedeniyle uzun bir süre çevrim içi olarak sürdürülen eğitim sonrası tekrardan yüz yüze eğitimin başlandığı 2021-2022 Akademik yılı güz döneminde yeni kayıtlı öğrencilere bilgi aktarımı yapılması yanı sıra öğretim üyeleri ile öğrencilerin kaynaştırılması da amaçlanmıştır.

Akademik birimlerde yer alan akademik personellerin katılımı ile Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantılarında öğrencilere ders kayıt süreci, derse devam kuralları, staj ile bitirme projeleri, sınav kuralları, çift ve yan ana dal program olanakları, akademik başarı sistemi, öğrenci kişisel gelişim etkinlikleri ve sertifikasyonu gibi konularda bilgiler verilmektedir.

Söz konusu bilgilendirme toplantıları sonrasında düzenlenen kaynaştırma etkinliklerinde ise özellikle farklı kültürlerden gelen yabancı öğrenciler için Kıbrıs Türk mutfağını tanıtıcı izaz ikramda bulunulmaktadır. Pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen kaynaştırma etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi göstermektedir.

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20/10/2021 16:38