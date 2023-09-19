UKÜ’de Yeni Öğrencilere Yönelik Oryantasyon 22 Eylül’de Başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon günleri çerçevesinde yeni kayıtlı öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

UKÜ Öğrenci Dekanlığı, Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü tarafından organize edilecek oryantasyon etkinlikleri kapsamında öğrenciler üniversiteyi tanımanın yanı sıra uzun bir öğrencilik hayatı geçirecekleri Kuzey Kıbrıs’a uyum sağlama sürecinde oryantasyon dönemi etkinliklerinden faydalanma imkânı bulacak.

UKÜ Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi kapsamında üniversiteye yeni gelen öğrencilere üniversitedeki akademik ve kültürel yapı tanıtılarak, üniversiteli olmanın anlamını kavramaları ve Kuzey Kıbrıs’ı keşfedebilmelerine olanak verecek bir dizi etkinliğe katılma şansı sunulacak.

Öğrencilerin üniversite yaşamına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan UKÜ Oryantasyon günleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası GNC Kıbrıs’ın iletişim sponsorluğunda öğrenci karşılamaları ve kampüs turu ile başlayarak, üniversite tanıtım seminerleri, Lefkoşa kültürel şehir turları, Kıbrıs kültür gecesi, sportif yarışmalar ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle devam edecek.

Yeni kayıtlı UKÜ’lü öğrencilerin üniversite kültürünün önemli bir parçası olan kulüplerle tanışma fırsatını da yakalayacağının belirtildiği programda, oryantasyon etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan kulüpler şenliği ile öğrencilerin ilgi duydukları kulübün standını ziyaret etmeleri ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayacak kulüp etkinliklerinden haberdar olabilmeleri sağlanacak.

Oryantasyon programı kapsamında öğrenci kulüpleri ve uluslararası topluluklar şenliği, açık hava sinema gecesi, hazine avı, renk şenliği ve son olarak eve dönüş partisi gerçekleştirilerek, bu sayede yeni öğrencilere hem hoş geldiniz denilecek hem de onlara yeni akademik dönem için motivasyon sağlanacağı bildirildi.

Etkinlikler çerçevesinde son olarak UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde 20 Ekim’de düzenlenecek Eve Dönüş Partisi’nde uluslararası üne sahip Brianna’nın sahne alacağı, konser öncesinde Djbkay ve Mziie konserleri ve sonrasında ise DJ Umut Özsoy’un öğrencileri coşturacağı bildirildi.