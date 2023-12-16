UKÜ’den Avrupa Konseyi’nin tarih ve barış öğretimi çalışmasına katkı    

Avrupa Konseyi’nin Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) tarafından yayınlanan Avrupa'da tarih öğretiminin durumu hakkındaki ilk Genel Rapor’un hazırlanması için oluşturulan ekipte yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Latif raporun ana bulgularını düzenlenen uluslararası konferansta sundu.

Bu yıl Fransa, Strazburg’da Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) tarafından üçüncüsü düzenlenen “Tarih öğretmek mi, barışı mı öğretmek?” konulu konferansa katılan Latif, Genel Rapor’un ders kitaplarıyla ilgili bölümünü "Sayfadaki tarih” temalı genel oturum’da sundu.

Rapor hakkında bilgi veren Latif, OHTE'ye üye ülkelerde tarih eğitimi alanında uygulanan farklı yöntem ve uygulamaların incelendiğini anlattı. Tarihin ve tarih öğretiminin çok sayıda tartışmaya dahil edildiğini kaydeden Latif, “Tarih ve tarih öğretimi propaganda ve anti-demokratik güçler tarafından yönlendirilmeye maruz kalıyor. Ayrıca siyasi gündemler tarafından suistimal edildiği durumlar da göz önüne alındığında, raporun bulguları oldukça önemli ve semboliktir” dedi.

Latif, araştırmanın bulgularına göre tarih eğitiminin, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mevcut siyasi, kültürel ve sosyal zorluklarda özellikle göçmenler ile mültecilerin Avrupa'ya entegrasyonu, demokrasi ve demokratik değerlere yönelik saldırılardaki rolüne de işaret ettiğini kaydetti.

Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi’nin insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü geliştirmeyi amaçlayan ve tarih öğretimini bu amaç için çok önemli gören Avrupa Konseyi tarafından Kasım 2020 yılında kurulduğunu anımsatan Latif, “Tarih Öğretimi Gözlemevi aralarında Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın da bulunduğu Avrupa Konseyi’nin 16 üye ülkesinden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Latif, Gözlemevi'nin amacı konusunda da bilgi vererek, temel yaklaşımlarının düzenli ve tematik raporlar aracılığıyla Avrupa'daki tarih öğretiminin durumuna ilişkin tarafsız bir genel bakış ile belirli konularda uzmanlaşmış analizler sağlamak olduğunu söyledi.

Konferansın çeşitli oturumunda tarih öğretim yöntemlerinin barışa, demokratik değerlere, uzlaşmaya, eleştirel düşünmeye ve daha adil bir uluslararası topluma ulaşılmasına katkıda bulunmasına yönelik atıfta bulunulduğunu aktaran Latif, konferansta araştırma ekibinin ayrıca Genel Raporun içeriği, metodolojisi, OHTE üye devletlerinden toplanan verilerin ve düzenlenen anketlerin sonuçlarının da paylaşıldığını belirtti.