UKÜ’den “Sürdürülebilir Kampüsler” konusunda önemli çalışma

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), yükseköğretim kurumlarında sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmeler yapan UI GreenMetric World University Rankings kuruluşu ile birlikte “Sürdürülebilirliğe Giden Yol: Kampüslerden Dünyaya” başlıklı atölye gerçekleştirildi. Etkinliğe Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri yanı sıra üniversite dışından misafirler katıldı.

UKÜ Kampüsü’nde Mütevelli Heyeti Baş Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu’nun yönetiminde Sürüdürülebilir Kampüs Merkezi tarafından organize edilen atölye çalışmasının açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri böylesine önemli bir atölyeyi düzenlemekten duydukları memnuniyeti belirterek, “Kampüsümüz sürdürülebilirliğin öneminin farkında olan ve bu konuda araştırma aktivitelerini yaşam biçimi haline getirmeye çalışan bir kampüstür” dedi. UKÜ’nün UI GreenMetric sıralamasında dünyadaki 1050 kampüs arasında 71. sırada olduğuna dikkat çeken Nadiri, Türkiye’de yer alan 85 kampüs arasında ise ikinci sırada bulunduklarını anımsattı.

UI GreenMetric World University Rankings kuruluşu’nu temsilen etkinliğe katılan Dr. Ruki Haywanyu, kuruluşun vizyonu ve başvuru süreçlerinden bahsederek, UKÜ’nün yaptığı çalışmaların ve gösterdiği gelişimin övgüye değer olduğunu ifade etti.

Abbasoğlu ise yaptığı sunumda UKÜ’nün Sürdürülebilirlik yol haritası ve hedeflerini anlatarak, 2009 yılından bu yana sürdürülülebilirlik konusunda çalıştıklarını ve özellikle çevre ve enerji konuları ile başlayan sürecin şu anda çok daha geniş yelpazede ilerlediğini söyledi.

Aynı dönemde Çevre Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri’ni kurduklarını da aktaran Abbasoğlu, 2011 yılında ise Sürdürülebilir Enerji ve Araştırma Merkezi’ni kurduklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Abbasoğlu, bilimsel altyapılarını oluşturduktan sonra üniversite olarak bu alanda yatırımlar yapmaya başladıklarını da kaydederek, 2014 yılında adanın ilk özel güneş enerjisi parkını kurduklarının altını çizdi.

Sürdürülebilirliğin mevcut doğal kaynakların muhafazası ile gerçekleştiğini aktaran Abbasoğlu, “Petrol esaslı yakıtları daha az kullanmak için alternatif bulmak önemli. Bu sebeple biz de adada sürdürülebilirlik mücadelesinin baş aktörlerinden olan güneş enerjisiyle ilgili büyük bir yatırım yaptık” dedi.

Abbasoğlu, kampüsteki ST binasının da enerji verimli bir bina olduğunu, ayrıca 2018 yılında ise ‘Sürdürülebilir Kampüs İçin Öğrenciler’ isimli bir organizasyon başlattıklarını belirterek, bu kapsamda çalışmalara öğrencileri de dahil ettiklerini belirtti.

Üniversite olarak farklı kuruluşlarla işbirliği başlattıklarını da aktaran Abbasoğlu, “Taşkent Doğa Park’ı, Lefkoşa Belediyesi Hayvan Barınağı, Gönyeli Belediyesi bunlara başlıca örnektir” dedi.

Abbasoğlu kampüste öğrencilerin işlettiği sürdürülebilirlik atölyesi açtıklarını da aktararak, “Ayrıca ürünleri geridönümden üretilen Nature Café’miz ve farklı kültürlerden öğrencilerin kendilerin ekip, biçtikleri ‘community garden’ var” bilgisini paylaştı.

Üniversite içerisinde birçok projeleri bulunduğuna da dikkat çeken Abbasoğlu, “Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve halkımızın katılımını arttırmak istiyoruz. Bugünkü etkinliğinde bu açıdan ses getirmesini umuyoruz” dedi.