UKÜ’den uluslararası petrol ve gaz sektöründe doğal gaz hesaplarının önemine yönelik çalışma

UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Abdullah Gürkan İşcan’dan IPETGAS 2023- Türkiye Uluslararası 21. Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi’nde doğal gaza dair sunum.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Gürkan İşcan, IPETGAS 2023-Türkiye Uluslararası 21. Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi’nde uluslararası petrol ve gaz sektöründe doğal gaz hesaplarının önemine yönelik çalışmasını sundu.

İşcan, yıllardır petrol ve doğal gaz sektöründe üniversite ve endüstriyi bir araya getiren uluslararası bir kongre olan IPETGAS 2023-Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi’nde “Doğal Gaz Viskozitesinin Yeraltı Koşullarında Hesaplanması ve Grafiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması” başlıklı çalışması ile yer aldı.

Son dönemin en önemli enerji konularından olan doğal gaz üzerine çalışma yapan İşcan, doğal gazın yeraltı koşullarında viskozite yani akış direncini literatürde yer alan matematiksel yöntemlerle hesaplayarak ve pratik kullanım sağlayan, otomasyonu yapılmış bir hesap cetveli hazırlayarak buradan elde edilen sonuçları, mevcut klasik grafiksel yöntemlerle karşılaştırdığını kaydetti.

Bu çalışmanın sonuçlarının, doğal gaz akış debilerinin hesaplanmasına katkı sağlayacağını da aktaran İşcan, “Özellikle basınç ve sıcaklığın farklılık gösterdiği yeraltı koşullarında klasik grafik okuma yöntemleri, çok sayıda okuma yapılması gerektirdiğinden ve okuma hassasiyeti bakımından pratik değiller. O nedenle, kolaylıkla uygulanacak pratik bir hesaplama yaklaşımı önem arz ediyor” dedi.

İşcan, doğal gazın basınç ve sıcaklığa karşı oldukça hassas olduğunu anımsatarak, bu alandaki çalışmaların oldukça meşakkatli ve uzun soluklu laboratuvar ortamında Basınç-Hacim-Sıcaklık deneyleri vasıtasıyla tespit edildiğini dile getirdi.

Doğal gaz viskozitesinin bu özelliklerden birisi olduğuna dikkat çeken İşcan, “Dolayısıyla, pratik ve güncel petrol mühendisliği uygulaması olarak kuyu testi raporlarının kalite kontrolünde hızlı ve doğru gaz akış direnci hesaplanması bilimsel ve ekonomik açıdan dikkat edilmesi gereken bir husustur” uyarısında bulundu.