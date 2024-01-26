UKÜ’lü Akademisyen Dr.Bulut: Çocuklar medya okuryazarlığı konusunda geliştirilmeli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ece Kahraman Bulut, İstanbul Barosu’nun davetli konuşmacısı olarak “Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk Hakları” konulu seminerde dijital çağda çocuklarla iletişim hakkında konuştu.

İstanbul Barosu, konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Bulut, günümüzde dijital çağın öneminin giderek artmaya devam ettiğini belirterek, bu dönemde çocuklarla iletişim kurarken öncelikle içinde bulunulan dijital çağı anlamak gerektiğinin altını çizdi.

Dijital okuryazarlığın bireylere dijital beceriler kazandırdığını aktaran Bulut, bu becerilerin eleştirel düşünme, iş birliği, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kolayca analiz etmek olduğunu söyledi.

Bulut, dijital dünyada varlık gösteren çocukların çevrimiçi ortamda çocuk hakları kapsamında hakları bulunduğuna da dikkat çekerek, “Bu haklar; eğitime erişim hakkı, bilgilenme ve haber alma hakkı, sosyal hayata katılma hakkı, eğlenme ve oyun oynama hakkı, kendini ilgilendiren konularda sesini duyurma hakkı, düşüncelerini ifade etme hakkı, sağlık ve destek hizmetlerine erişme hakkıdır” dedi.

Konuşmasında çocukların çoğunlukla bu haklardan habersiz olduğunu söyleyen Bulut, “Oysa henüz dijital okuryazarlığı olmayan ve dijital dünyanın etik ilkelerinden habersiz çocuklar, dijital platformlarda mahrem alanları ilk ihlal edilen gruplardırlar” bilgisini paylaştı.

Bulut, çocuklar tarafından tüketilen içeriklerin ebeveynler ile birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, bu şekilde çocuklarda medya okuryazarlığının geliştirilmesine katkı konulabileceğini kaydetti.

Ebeveynlere bu konuda önerilerde de bulunan Bulut, kurgulanan içeriklerde yer alan olayların, karakterlerin, karakterlerin davranışları hakkında konuşmak, olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirmenin faydalı olduğunu belirtti.

Bulut ayrıca, çocukları yaş gruplarına bağlı olarak ekran karşısında tek başına bırakmak yerine onlarla birlikte izleme deneyimi gerçekleştirmenin önemli olduğunu da söyleyerek, ebeveynlerin tekno-ihmalden kaçınmalarını ve çocukların medyayı daha sağlıklı kullanabilmeleri için ebeveynlerin onlarla birlikte hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Seminer katılımcılardan gelen soruların cevaplanması sonrasında, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Gülderen Zerrin Kavak Yıldırım’ın konuşmacılara İstanbul Barosu hatıra ormanına onlar adlarına bağışlanan fidanların sertifikalını takdimi ile son buldu.