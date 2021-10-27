UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar 3. doz aşı hakkında açıklamalarda bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, iki doz Sinovac aşısı olan kişilere 3. doz aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek, bu uygulamanın Sinovac aşısı yaptırmış tüm yaş gruplarına sunulmasının ve EMA/FDA onaylı, dünyada sıklıkla kullanılan mRNA bazlı aşılarla gerçekleştirilmesinin tercih edilebileceğini kaydetti.

Amerika Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC), Moderna ya da Pfizer-BioNtech aşısı olmuş kişiler üzerine yaptığı açıklamayı da paylaşan Çınar, “Moderna ya da Pfizer-BioNtech aşısının üzerinden 6 ay geçmiş 65 yaş üzeri kişiler ve/veya 18 yaş üzeri olup mesleki risk altında olan ve/veya sağlık problemi olan kişilerin de 3. doz aşı olmasını öneriyor” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, ayrıca Johnson & Johnson aşısı olmuş ve üzerinden 2 ay geçmiş kişilerin de bir doz daha aşı olmasının önerildiğini işaret ederek, “CDC bildirisinde, ek doz aşı olarak hangi tür aşı olacaklarının seçimi ise kişilere bırakılmıştır” dedi.

Tüm ülke genelinde en erken zamanda ek doz aşıların yapılabilmesi için yukardaki kıstaslara uyan vatandaşlara bu olanağın yaratılması gerektiğini vurgulayan Çınar, bu bilgilerin şeffaf bir şekilde halkla paylaşılmasının önem arz ettiğini de kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, ek doz aşı kriterlerinin şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmasının hem bilgi kirliliğini azaltacağını hem de etkin aşılanma seviyesini artıracağını dile getirdi.

Tam doz AstraZeneca/Oxford aşısı olmuş kişilerin 3. doz aşı durumu hakkında henüz uluslararası yetkili mercilerce açıklama yapılmadığına da dikkat çeken Çınar, “Fakat İngiltere’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler, AstraZeneca/Oxford aşısı olmuş kişilere, son aşı tarihinden 6 ay sonra mRNA bazlı aşıları 3. doz olarak sunuyor” bilgisini paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, Pfizer-BioNtech aşısı için 5-11 yaş arası, Moderna şirketinin de 6-11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarının sonuçlarının ümit verici olduğunu da belirterek, “Çok yakında çocuklarımızı aşılayabilmemiz için onay çıkabilir. Çocuklarımız için düşük doz aşı temin etme girişiminin de onay ile eş zamanlı başlatılması elzem olacaktır” şeklinde konuştu.

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27/10/2021 08:22