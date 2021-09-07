UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında açıklamalarda bulundu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp; fizyoterapistlik mesleğinin Dünyada yaklaşık 120, ülkemizde ise 60 yıla yakın bir geçmişi olduğunu belirterek, “Fizyoterapistlik mesleği yaşam süresinin uzaması, kaliteli yaş alma stratejilerinin önem kazanması ve engel gruplarının artışına bağlı olarak giderek önem kazandı” ifadesini kullandı.

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun savaşlar, epidemiler ve travmaları sonrasında oluşan engel ve bireysel sınırlılıkların tedavi edilmesinde önemli rol oynadığını aktaran Özalp, fizyoterapinin bireyin tekrar günlük hayata kazandırılabilmesi için doğmuş bir meslek olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, fizyoterapistlerin bireylerin yaşadığı birçok semptomun tedavi edilmesinde ve günlük yaşamlarını daha bağımsız sürebilmelerinde ön saflarda mücadele eden meslek gruplarından biri olduklarını dile getirerek, fizyoterapistlerin iki yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 salgınında sağlık ekipleri ile birlikte aktif rol üstlendiklerini belirtti.

Pandemi sürecinin etkisi ile yüz yüze görüşmenin güç veya imkansız olduğu durumlarda çevrim içi görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Özalp, “Değerlendirme ve tedavilerin planlandığı telerehabilitasyon kavramı fizyoterapistler tarafından klinik pratikte daha kullanılabilir hale geldi” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği tarafından her yıl fizyoterapistler ve öğrenciler için gerçekleştirilen eğitimlerin pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirileceği bilgisini de vererek, “Diz Eklemi Yaralanmalarında Güncel Değerlendirme ve Tedavi Uygulamaları” atölyesi “Kıbrıs’ın kuzeyinden, Türkiye’den ve diğer ülkelerden önemli bilim insanlarının katılımı ile 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarının son bulduğu, iletişimin yüz yüze keyifle kurulabildiği nice güzel sağlıklı yarınları yaşayabilmek temennisinde bulunan Özalp, “Tüm meslektaşlarımın ve öğrencilerimin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

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07/09/2021 12:40