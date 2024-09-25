UKÜ’lü Akademisyenler eşzamanlı düzenlenen üç uluslararası konferansın açılışında konuştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatoş Silman ve Doç. Dr. Dilan Çiftçi Harvard Üniversitesi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı’, ‘İletişim ve Medyada Uluslararası Trendler ve Sorunlar Konferansı’ ile ‘Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferanslarının’ açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kulübü'nde düzenlenen üç uluslararası konferansın açılışına, Eğitim Bilimlerinden Bilgi Teknolojilerine, İletişimden Medya Çalışmalarına kadar birçok farklı alandan akademisyenlerin katılımı yanı sıra TC. Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu da katılım gösterdi.

Eğitim yönetiminde ve öğretim süreçlerinde teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları bulunan Prof. Dr. Fatoş Silman açılışta yaptığı konuşmada, teknolojinin öğrenme deneyimlerini nasıl geliştirebileceğine dair önemli içgörüler paylaştı. Konuşmasında ayrıca sanal sınıfların, kişiselleştirilmiş öğretim ve interaktif eğitim araçları gibi yenilikçi yaklaşımların eğitim-öğretim alanındaki potansiyelini işaret eden Silman, eğitimcileri bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye davet etti.

Doç. Dr. Dilan Çiftçi ise konuşmasında, iletişim ve medya alanındaki güncel trendler yanı sıra zorluklar hakkında da bilgi vererek, dijital çağda medya okuryazarlığının önemine dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca eğitim kurumlarının bu yöndeki becerilerini geliştirmeye yönelik programlar oluşturması gerektiğinin de altını çizen Çiftçi, eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımların ve teknoloji entegrasyonunun önemini vurguladı. Çiftçi, eğitim alanındaki hızlı değişimlere ve teknolojinin sunduğu yeni fırsatların değerlendirilmesinin medya sektörü açısından önemli olduğunu da dile getirdi.

Etkinliğin ilk gününde, alanında tanınmış birçok uzman konuşmacı yer aldı. Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Teresa Franklin, "Yükseköğretim GenAI ile Tanışıyor: Eğitimcilerin Öğrenmeyi Geliştirmesine Yardımcı Olmak" başlıklı bir sunum yaparak, yapay zekanın eğitimdeki rolünü tartıştı. Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Douglas Franklin, kalite güvencesi ve akreditasyondaki yeni trendleri ele aldı.

Öğleden sonraki oturumlarda, e-öğrenme uzmanı Prof. Dr. Badrul H. Khan "SMART Öğrenme" konusunda bilgiler paylaşırken, WESTAT'tan Prof. Dr. John H. Hitchcock, büyük ölçekli çalışmalarda karma yöntem yaklaşımlarının kullanımı üzerine konuştu.

Harvard Üniversitesi’nde iki gün boyunca devam eden konferanslarda, Prof. Dr. Silman ayrıca ‘Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin öz-yeterlilik algıları ile yapay zekaya ilişkin genel tutumları arasındaki ilişki’ konusunda bir sunum gerçekleştirirken, Doç. Dr. Çiftçi ise ‘İki-toplumlu örgütsel iletişim’ konusundaki çalışmasını katılımcılarla paylaştı.