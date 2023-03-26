UKÜ’lü Akademisyenler “Mültecilerle Bütünleştirici Sosyal Hizmet” başlıklı toplantıya katıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özada Nazım ve Öğr. Gör. Buse Erzeybek, Güney Kıbrıs’ta yer alan University of Nicosia Sosyal Hizmet Programı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Mültecilerle Bütünleştirici Sosyal Hizmet’ başlıklı uluslararası toplantıya katıldılar.

Erzeybek, toplantının Güney Kıbrıs’ta yer alan önemli sivil toplum kuruluşlarından “Hope for Children”ın öncülüğünde başlatıldığını belirterek, “Toplantı ayrıca dünyada ilk sosyal hizmet okulunun kurulduğu Columbia Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlendi” bilgisini paylaştı.

Toplantının amacı hakkında bilgi veren Erzeybek, toplantıda katılımcılara uluslararası kuruluşların ve akademik kurumların çalışmalarını tartışma ve araştırma yapma, akademik müfredat geliştirme, sosyal hizmetleri değerlendirme araçlarını güçlendirme gibi konularda bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Erzeybek, üniversite eğitim müfredatları ve uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldığını vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs’ta iki toplumlu yürütülen sosyal hizmet uygulamalarına, araştırmalarına ve sonuçlarına dair sunum yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Kendi sunumları hakkında da konuşan Erzeybek, “Söz konusu sunumda çatışma yaşamış toplumların yeniden bir arada yaşayabilmesi için gerekli çalışmalarda sosyal hizmetin önemini ve rolünü aktarmaya çalıştık” ifadesini kulandı.

Sosyal hizmet alanında ülkede ilk kez yapılan iki toplumlu çalışmaların paylaşılması açısından toplantının büyük önem taşıdığını belirten Erzeybek, kendilerinin ayrıca mesleki uygulamaların ve akademik katkıların yapılmasına ilişkin planlamalar için Columbia Üniversitesi ve University of Nicosia Sosyal Hizmet Bölümü öğretim elemanları ile işbirliği yapılması konusunda da görüş birliğine vardıklarını kaydetti.

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26/03/2023 12:41