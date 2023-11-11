UKÜ’lü Akademisyenlerden StandUP Right/Dik Durmak İyidir Projesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanlarından Uzm. Fzt. Münevver Özakalın’ın koordinatörlüğünü ve Uzm. Fzt. Ayşe Volkan’ın asistanlığını yaptığı StandUP Right/Dik Durmak İyidir Sosyal Sorumluluk Projesi devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen projede ikisi UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları olan Uzm. Fzt. Burcu Tokgöz ve Uzm. Fzt. Mehmet Miçooğulları yanı sıra toplam 6 eğitimci görev alıyor.

Proje, ilkokul çağındaki çocukların beden farkındalıklarını sağlayarak genel olarak doğru duruş, egzersiz ve fiziksel aktivitenin beden sağlıkları için olan önemini, özelde ise omurga sağlığını ve koruyucu fizyoterapi eğitimini vermeyi içeriyor.

StandUp Right/Dik Durmak İyidir projesi 24 ay boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 bölgedeki toplam 12 ilkokulda 3.,4.,5. sınıf öğrencilerine ve 4 özel eğitim merkezindeki öğrencilere beden farkındalığı ile omurga sağlığı alanında uzman fizyoterapistlerin vereceği eğitimlerden oluşuyor.

Şimdiye kadar proje kapsamında Ziyamet İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu yanı sıra Ziyamet Özel Eğitim Merkezi’nde Ekim Ayı boyunca eğitimler düzenlendi. Proje ayrıca sürdürülebilirlik açısından beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerini de eğitime dahil etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamda ilerleyen süreçte çocuklarda oluşabilecek omurga sorunları ile ilgili bilgilendirici seri eğitimler düzenlenerek, eğitimlerin sonucunda ise uzmanlar tarafından hazırlanacak olan ve ilköğretim müfredatına alınması hedeflenen kitapçık tüm paydaşlar ile paylaşılacak.

Proje ayrıca toplum sağlığını korumaya yönelik yapılacak eğitimlerin yanında Fizyoterapistlerin Birlik ve Meslek ile ilgili yasal metinlerini Avrupa Birliği yasal metinlerine ve standartlarına uygun olarak düzenlemeleri ve derneğin kapasitesini geliştirmeyi de amaçlıyor.