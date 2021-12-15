UKÜ’lü gastronomi öğrencileri sektörden temsilcilerle buluşmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından Şef Aysu Diren ile girişimci olmak konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Şef Diren, alanda eğitim görmeye başladıktan sonra farklı ürünler kullanarak yeni lezzetler ortaya koymakla birlikte işin içine yaratıcılığın girdiğini belirterek, “Mesleğime aşk ve tutkuyla bağlıyım” dedi.

Çoğu öğrencinin bu alanda okuduktan ve mezun olduktan hemen sonra şef olabileceğini düşündüğüne dikkat çeken Diren, “Özellikle iş sahasında çalışmaya başladıktan sonra aslında mesleğin tamamen bu olmadığını anlıyorlar” ifadesini kullandı.

Diren, mesleğin çalışma saatlerinin uzun olması nedeniyle kişinin sosyal hayatının kısıtlandığını kaydederek, “Bu nedenle bu mesleği icra etmek isteyenlerin mesleği çok fazla sevmeleri ve sıkı bir disipline sahip olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Girişimci olabilmek için risk almak ve korkusuz olmak gerektiğini dile getiren Diren, Kıbrıs şartlarında ise hem genç hem de kadın bir girişimci olmanın çok daha zor olduğu hatırlatmasında bulundu.

Şef Diren, bu zorlukların adada var olan sistemsiz yapının büyük etkisi olduğunu ifade ederek, örneğin işletme açarken gerekli mercilerden alınacak izinlerin bile kurumlar arası yaşanan iletişim kopukluğu nedeniyle çok zor olduğunu kaydetti.

Yeni bir işletme kurma aşamasının en az 7-8 ay gibi bir süre gerektirdiğini aktaran Diren, bu sürecin inanılmaz derecede sabır gerektirdiğini ve çok meşakkatli bir süreç olduğunun altını çizdi.

Diren, işletmesinin surlar içi bölgesinde yer alması nedeniyle müşteri profilinin daha çok turistlerden oluştuğunu dile getirerek, bu nedenle Kıbrıs’ın özelikle yerel ürünlerini üretmeye özen gösterdiğini de ifade etti.

Söz konusu tarifleri anne ve nenesinden öğrendiğini aktaran Diren, unutulmaya yüz tutmuş yerel ürünlerin gün yüzüne çıkartarak, gelecek nesillere aktarabilmenin önemli olduğuna inandığını kaydetti.

Diren etkinliğe katılan öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, kendilerini hem teorik hem de pratik alanda geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Son olarak Diren konuşmasında, girişimci olabilmek için ilk önce hayal etmenin, bu hayalin getirebileceği tüm zorluklara hazır olmanın ve pes etmeden istikrarlı bir duruş sergilemenin önemine işaret etti.

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15/12/2021 15:29