UKÜ’lü Görsel İletişim Tasarım öğrencileri sektörden uzmanlarla buluşmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte teknoloji danışmanı Barış Parlan günümüz dünyasında önemli bir yer kaplayan dijitalleşme ve onun paralelindeki gelişmeler hakkında konuştu.

Geleceğin görsel iletişimcilerine yönelik düzenlenen “Görsel İletişimci için Dijital Göçebe Çalışma Alanlarının Geleceği” başlıklı söyleşide, Parlan birçok farklı uygulama ile katılımcılara farklı bakış açıları sundu.

Barış Parlan, söyleşinin ilk bölümünde Görsel Hikayeanlatıcılığı hakkında bilgi vererek, özellikle Görsel İletişim Tasarım öğrencilerinin en temel ekipmanlarının kâğıt ve kalem olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında eski çalışmaların arşivlenmesinin öğrenciler için önemli olduğunu aktaran Parlan, “Bunun yanı sıra teknolojiye yatırım geleceğin görsel iletişimcileri ve tasarımcıları için olmazsa olmaz bir unsurdur” dedi.

Parlan, öğrencilerin tasarım süreçlerinde kullanabilmeleri için pek çok uygulama önerisinde de bulunarak, en son teknolojiyi takip etmenin önemine işaret etti.

Konuşmasının ikinci bölümünde dijital göçmenlere değinen Parlan, dijital eğitim çağından, dijital işbirliği ortamının yükselen bir ivme kazanarak hayatımızda yer aldığını ve almaya devam edeceğini aktardı.

Parlan, dijital işbirlikleri ile sınırların ortadan kalkacağını da belirterek, üretim ve verimliliğin artış göstereceğine olan inancını paylaştı.

Son dönemde ilgi odağı olan yapay zekâ ve uygulamalarının geleceğin tasarımcıları ile görsel iletişimcilerinin ifade biçimine dönüşeceğine dikkat çeken Parlan, dijitalleşmenin güvenlik ve iş yükü açısından hali hazırda sorunları beraberinde de getirdiği hatırlatmasında bulundu.

Teknoloji uzmanı Parlan, söz konusu sorunların çözümlerine yönelik yine dijital ortam aracılığıyla çözüm bulunabileceğini belirterek, önümüzdeki yıllarda dijitalleşmenin artarak devam edeceğini ve dijital emeğin fiziksel olanın yerine geçeceğini kaydetti.

Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilan Çiftçi ise sektördeki isimlerle öğrencileri bir araya getirmenin önemine işaret ederek, etkinliğe öğrencilerden gelen geribildirimlerin olumlu yönde olduğunu ve benzer etkinlikler ile öğrencilerin yeni dönüşümlerden haberdar olmaya devam edeceğini ifade etti.

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01/01/2022 11:37