UKÜ’lü öğrenciler Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever ile bir araya geldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED) tarafından düzenlenen ‘Küresel Siyasette Avustralya’ başlıklı seminerde, Avustralya’nın global ve bölgesel siyasetteki yeri ve iç siyasal işleyişi irdelendi.

CYPMED Direktörü Doç. Dr. Sertaç Sonan, açılışta yaptığı konuşmada, Avustralya’nın son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıkla imzaladığı üçlü güvenlik anlaşması AUKUS ile gündeme geldiğini hatırlattı ve bu anlaşmanın Çin’in bölgede artan nüfuzunu dengelemek açısından önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmasında, konuk Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever’ın özgeçmişi ve Avusturalya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’ndaki görevleri hakkında da bilgi veren Sonan, dünyadaki güncel siyasal konuların, deneyimli diplomatlarla tartışılabilmesinin öğrencilerin akademik gelişimi açısından önemli olduğuna inandığını ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın da katıldığı seminerde, Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever hem Avustralya-Kıbrıs ilişkileri hem de Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı AUKUS üçlü güvenlik paktı hakkında bilgi verdi.

Sam Beever, Avustralya’nın coğrafi olarak müttefiklerinden uzak olmasının ulusal güvenliği açısından dezavantaj yarattığını belirterek, Avustralya'nın ulusal çıkarlarını korumak için dış politikada beş net hedef belirlediğini ifade etti.

Konuşmasında söz konusu hedefleri aktaran Sam Beever, bunların “Açık toplum ve açık ekonomiye dayalı düzeni desteklemek; Avustralya'nın egemenlik kapasitesini ve direncini artıracak adımları atmak; küresel zorluklara karşı işbirliği; özel teşebbüs eksenli ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak ve son olarak, liberal demokrasilerin iyi çalıştığını göstermek” olduğunu vurguladı.

Yüksek Komiser Beever ayrıca ülkesinin Kıbrıs adası ile ilişkilerinin yeni olmadığını, Avustralya’nın garantör devletler dışında Kıbrıslıların en fazla göç ettiği ülkelerden biri olduğunu aktararak, federal sistemle yönetilen Avusturalya’da, federalizmin gelişimini ve karar alma süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü ele aldı.

Beever, sunum sonrasında, öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı.

Etkinlik sonrası UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Yüksek Komiser Beever’a Sürdürülebilir Kampüs projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerden takdim etti.

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07/12/2021 16:01