UKÜ’lü öğrenciler cep sinemasında buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Kütüphane Kulübü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Mamma Mia” adlı sinema gecesi gerçekleştirildi.

Kütüphane Sorumlusu ve Kütüphane Kulübü Danışmanı Özlem Araz, Sevgililer Günü’nde öğrenciler ile birlikte teması sevgi olan bir film izlemek için bu etkinliği gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Birçok kişinin Sevgililer Günü’nün sadece sevgili olan kişilerin kutlayabileceği bir gün olarak düşündüklerini belirten Araz, ancak kendileri için bundan daha geniş bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Özlem Araz, üniversitede öğrenciler ile birlikte çok büyük bir aile olduklarını söyleyerek, “Sinema gecesi düzenlerken amacımız öğrencilerimiz ile bir araya gelmek ve birlikte paylaşımlarda bulunmaktı. Öğrencilerimiz bu sayede hem sosyalleştiler hem de eğlenceli bir zaman geçirdiler” dedi.

Kütüphane Kulübü Başkanı Annette Siakamba ise bu özel günde tüm öğrenci arkadaşları bir araya getirmek istediklerini aktararak, bu sayede sevgilisi bulunmayan kişilerin de yalnız olmadıklarını ve etrafında onlara değer veren kişilerin bulunduğunu göstermek istedik” şeklinde konuştu.

Siakamba, Mamma Mia adlı filimin seçilmesinde “Yaşam kısa ama Dünya çok büyük, en iyi şeyler hiç beklenmedik anlarda gerçekleşir, ruhunun parlamasına neden olacak şeyleri yap” gibi önemli mesajlar içermesinin etkili olduğunu söyledi.

Film gösterimi, Kütüphane Müdürlüğü’nün 14 Şubat Sevgililer Günü temasıyla hazırlamış olduğu hediye kitapların öğrencilere dağıtılması ile son buldu.

Bu habere tepkiniz:



16/02/2022 08:22