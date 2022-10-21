UKÜ’lü öğrenciler Kıbrıs Kültür Gecesi’nde buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü tarafından 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri çerçevesinde Kıbrıs Kültür Gecesi düzenlendi.

Halk Sanatları Derneği (HASDER) işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Kültür Gecesi kapsamında folklor gösterisinin yanı sıra Kıbrıs kültürüne ait buğday öğütme, ipek kozası, iskemle yapımı gibi çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası GNÇ Kıbrıs’ın iletişim sponsorluğunda üniversiteye yeni gelen öğrencilere üniversitedeki akademik ve kültürel yapıyı tanıtacak bir dizi etkinlik organize ettiklerini belirterek, amaçlarının öğrencilerin üniversite yaşamına kolayca adapte olmalarının yanı sıra, Kıbrıs kültür ve tarihini gelecek nesillere taşımak olduğunu dile getirdi.

Kalaycı, üniversite eğitimi için ülkeye gelen öğrencilerin en az iki ya da dört yıllık programlara kayıt olmaları nedeni ile Kıbrıs’ta belirli bir süre yaşayacaklarını ve alacakları eğitimin yanı sıra Kıbrıs’ın sosyal ve kültürel yönlerini de yaşayarak öğrenmelerinin önemine değinerek, bu kapsamda düzenledikleri etkinlik ile adanın önde gelen kültür derneği olan HASDER’e bağlı halk sanatları ekiplerinin bir Kıbrıs geleneği olan ‘Kına Gecesi’ni sergilediklerini belirtti. Kalaycı, “Bu sayede farklı kültürlere mensup öğrenciler geleneksel Kıbrıs düğünlerinin nasıl gerçekleştiğine dair fikir sahibi oldular” şeklinde konuştu

UKÜ Oryantasyon Günleri kapsamında gerçekleştirilen Kıbrıs Kültür Gecesi’nde sadece halk dansları ve atölye çalışmaları gerçekleştirmediklerini de ekleyen Kalaycı, etkinlikteki tüm ikramların geleneksel Kıbrıs düğünlerinde ikram edilen yiyecek ve içecekler olduğunun altını çizdi.

Geceye katılan UKÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Ece Zanbak ise gerçekleşen kültür gecesi sayesinde Kıbrıs kültürünü daha yakından fırsatı bulduğunu belirterek, ülke kültürüne dair düzenlenecek yeni etkinliklerin de takipçisi olacağını belirtti.

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21/10/2022 14:58