UKÜ’lü öğrenciler Türk Şef Rafet İnce ile buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Gastronomide Kişisel Gelişim” konulu etkinlikte IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatında Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk Şef Rafet İnce öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte “CHEF” kelimesinin anlamı hakkında bilgi veren İnce, “Chef kelimesi communication (iletişim), hospitality (konukseverlik), education (eğitim) ve food (yiyecek) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu. Başarılı bir şef olabilmek için bu dört kelimenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi önemli” dedi.

Şef İnce, gastronomide kişisel gelişimin ancak iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle sağlanabileceğini aktararak, özellikle ağırlama sektöründe çalışan kişilerin insan ilişkilerinin çok güçlü olması gerektiğini kaydetti.

İyi bir şef olabilmek için çok zorlu yollardan geçilmesi gerektiğini ifade eden İnce, ayrıca kişinin bu süreçte farkındalığının da çok yüksek olması gerektiğini dile getirdi.

Şef Rafet İnce söyleşinin ikinci kısmında öğrencilerle etkileşimli bir etkinlik yapmak istediğini belirterek, UKÜ’lü öğrencilere 10 yıl sonra kendilerini nerede gördüklerine yönelik soru yöneltti. Öğrencilerin cevaplarına istinaden hedef ve hayal kelimelerinin çok farklı iki olgu olduğuna dikkat çeken İnce, “Hayallerimize giden yolda kendimize bir hedef tahtası oluşturmamız gerekiyor. Bu hedefimizden şaşmadan yolumuza devam etmemiz önemli” şeklinde konuştu.

Özellikle Türkiye’de eğitmen şef eksiğinin çok fazla olduğuna işaret eden İnce, öğrencilerin kendilerini bu alanda geliştirmesinin faydalı olacağını belirtti.

Rafet İnce, Türkiye’de gıda editörlüğü alanında da büyük bir açık bulunduğunu ifade ederek, öğrencilerin ayrıca bu alanda da kariyer yapabileceklerini aktardı.

Kendi otel mutfağına staja gelen genç şef adaylarını sözlü mülakata tabi tuttuğunu da belirten İnce, genç şef adaylarının meslekteki kişisel gelişimlerini tamamlamaya çalışırken sektördeki eksiklikleri iyi araştırıp eksik olan yönlerin tamamlanması için uğraş vermelerinin önemine dikkat çekti.

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12/06/2021 09:34