UKÜ’lü öğrenciler, yaşlılar ile bir araya geldi

UKÜ’lü öğrenciler Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret ederek, yaşlılar ile bir araya geldiler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Gelişim Psikolojisi (Ergenlik Yetişkinlik ve Yaşlılık) öğrencileri Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Gündüz Bakım Evi’ne yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyarette bulundu.

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler danışmanlığında gerçekleştirilen ziyarette, merkezin işleyişi hakkında bilgi de alındı.

Söz konusu ziyarette Yrd. Doç. Dr. Özbiler’in danışmanlığında merkeze bünyesinde yer alan yaşlılara yönelik öğrenciler bilişsel, fiziksel, psikolojik-sosyal gelişimlerini destekleyici küçük gruplu atölye çalışmaları gerçekleştirdiler.

Yrd. Doç. Dr. Özbiler, öğrencilerinin merkezde gözlem yapma şansı elde ettiklerini belirterek, rehabilitasyon danışmanlığı konusunda bilgi edindiklerini de kaydetti.

Tüm dünyada ve ülkemizde halen daha etkisi devam eden Covid-19 salgı sürecinden en fazla etkilenen kesimin orta yaş ve üstü bireyler olduğunu ifade eden Özbiler, yaşlı dostu belediyelerin artırılması ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Evi Uzman Psikoloğu Laden Serinsu ise etkinlikte üniversitenin gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversite ile belediye arasındaki işbirliğinin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

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22/12/2021 09:20