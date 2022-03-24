UKÜ’lü öğrencilerinden 'Çevreye Duyarlı Nesiller İçin' sosyal sorumluluk projesi 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Orman Haftası kapsamında Haspolat İlkokulu 5 yaş öğrencileri ile birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinliği düzenleyen UKÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, öğretmen adaylarının böylesi bir etkinlik gerçekleştirmedeki amaçlarını, çocuklarla bir araya gelerek, onlara özelde fidan dikmenin genelde ise ormanların insanlar için önemini anlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Her geçen gün ormanların insan kaynaklı nedenler yüzünden tahrip edildiğinin altını çizen Özdemir, etkinlikte Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri İlker Koyuncu, Dilara Özcan, Mehmet Başkurt ve Semih İlter ile birlikte katılımcı öğrencilere fidan dikmenin ve ormanları korumanın önemini anlattıklarını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, gelecek nesillerin doğa konusunda daha bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler olması konusunda kendilerinin de katkı koymak istediklerini belirterek, “Fidan dikimi sırasında öğretmen adaylarımız çocuklara ormanlardaki ağaç sayısının artırılmasının önemini yanı sıra Kıbrıs’ta ayrı bir önemi olan zeytin ağacı, zakkum ve çam ağaçlarının dikimi esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildiğini dile getirdi.

Söz konusu etkinlikte 5 yaş öğrencileri ile birlikte okul yönetimi ve öğretmenlerinin de katılım gösterdiğini aktaran Özdemir, kalabalık bir ekip çalışması ile çocuklarla birlikte hem anlamlı hem de keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

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24/03/2022 16:29