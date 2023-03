UKÜ’lü yüksek lisans öğrencisinin tezi KTTO kütüphanesine eklendi

UKÜ’lü Yüksek lisans öğrencisi Obasa Olorunfemi Oluwanisola’nın tezi KTTO Kütüphanesi’ne kabul edildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunu Obasa Olorunfemi Oluwanisola’nın yüksek lisans tezi Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile paylaşılarak, referans kaynak olarak kullanılmak üzere odanın kütüphanesine eklendi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Yeşilada ile UKÜ İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunu Obasa Olorunfemi Oluwanisola’yı makamında kabul etti. Görüşmede KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri Alp Cengiz Alp, Omaç Cin ve Evren Günsel Erçelik ile Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri’nin de hazır bulundu.

Oluwanisola, KTTO yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmede Dijital Pazarlamanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Etkileri: Kuzey Kıbrıs Örneği (The Effects Of Digital Marketing On Small And Medium-Sized Businesses: The Case Of North Cyprus) başlıklı tezi hakkında bilgi vererek, çalışmaya dair araştırma bulgularını oda yönetimi ile paylaştı.

Başkan Deniz, KKTC’de yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin tez araştırmalarını, ülkedeki uygulama yöntemlerini ve bulgularını ilgili sivil toplum örgütleriyle paylaşmalarının önemine işaret ederek, görüşmede Oluwanisola’ya teşekkür ederek, söz konusu tezin KTTO Kütüphanesi’ne referans kaynak olarak yerleştirileceğini kaydetti.

Tez danışmanı Yeşilada, Oluwanisola’nın Nijerya’dan Kıbrıs’a yükseköğrenim için geldiğini belirterek, “Öğrencimiz bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan da dijital pazarlama alanında çalışmalarını yürütmüştür” ifadesini kullandı.

Oluwanisola’nın ülkenin iş insanları ile ilişki kurmayı başararak, onlarla işbirliğinde bulunma şansı yakaladığını aktaran Yeşilada, öğrencinin girişken yapası sayesinde Kıbrıs Türk halkını, kültürünü ve iş dünyasını tanıma fırsatı yakaladığını da dile getirdi.

28/03/2023 10:18