UKÜ’nin ev sahipliğinde okçuluk antrenör semineri ve hakem kursu gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun (BESYO) ev sahipliğinde Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) ile KKTC Okçuluk Federasyonu (KKTCOF) işbirliğinde düzenlenen Antrenör Gelişim Semineri ve Hakem Kursu tamamlandı.

TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu koordinatörlüğünde, TOF Milli Takımlar Teknik Direktörü Y. Göktuğ Ergin, TOF Eğitim Kurulu Başkanı Davut Kaya ve TOF Eğitim Kurulu Üyesi Ramazan Açıkgöz tarafından verilen seminer, federasyona bağlı antrenörler tarafından ilgiyle takip edildi.

UKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, antrenörlük felsefesi, okçuluk öğretim yöntemleri, materyal geliştirme, makaralı ve klasik yay atış tekniği, malzeme bilgisi konularında bilgi verildi.

Antrenörler tarafından yoğun ilgi ile takip edilen kurs, federasyon bünyesinde yer alan kulüplerdeki sporcuların atış performanslarına olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla merak edilen konular ve sorular eşliğinde ilerledi.

UKÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yetkililerine ve organizasyona ev sahipliği yapma şansını kendilerine verdikleri için memnun olduğunu dile getirerek, bu tip organizasyonları iki federasyon arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda, antrenörlere, hakemlere ve sporculara UKÜ bünyesinde düzenlemek için her zaman hazır olduklarını da bildirdi.

İki federasyon arasında gerçekleştirilen iş birliği hatırlatmasında da bulunan Erol, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde yine UKÜ BESYO’nun ev sahipliğinde Hakem Kursu gerçekleştirileceğini de belirtti.





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27/11/2022 14:02