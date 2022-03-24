 UKÜ’nün gecesi

Hentbol büyükler karşılaşmalarında dün akşam hem kadınlarda hem de erkeklerde Levent – UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda hem kadınlarda hem de erkeklerde UKÜ geceyi galibiyetle kapattı.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile Levent takımları mücadele etti. İlk devresini rakibi Levent karşısında 15-10 önde kapatan UKÜ, maçın ikinci yarısında etkili oyununu ortaya koyarak sahadan 37-28 galip ayrıldı. Levent’de Nisan, UKÜ’de ise Aleyna maçı 9’ar golle tamamladı.

Kadınlar mücadelesinin ardından oynanan erkekler karşılaşmasında Levent ve UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk devreyi 17-15 önde kapatan UKÜ, sahadan da 36-30 galip ayrılarak yedinci haftayı galibiyetle kapatmış oldu. UKÜ’de Berkem 13 golle maçta ön plana çıkan isim oldu.

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24/03/2022 09:16