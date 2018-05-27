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Ulaş Gökçe'ye çok uzaklardan "Gargalı" destek

Ulaş Gökçe'ye Mete Hatay'dan "Gargalı" destek

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27/05/2018

Ulaş Gökçe'ye çok uzaklardan "Gargalı" destek
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Ülkemiz yazım hayatının önemli isimlerinden Mete Hatay, tatil için bulunduğu Antwerp'ten Gazi Mağusa Belediye başkan adayı Ulaş Gökçe'ye destek verdi. Hatay, kentte bulduğu "Garga" heykeli önünde resim çekerek, sosyal medyada "Sevgili dostum Ulas Gokce’ye Hollanda’dan büyük bir destek. Cümbez ağacı göremedim ama Gargayı görürkenden aklıma sen geldin. Yolun açık olsun gardaş..." notu ile paylaştı

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TAGS: ulaç gökçe, mete hatay, garga, seçim, destek, haber, kıbrıs
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