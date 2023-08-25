Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak

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25/08/2023

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Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak

Balalan-Yeşilköy arasındaki asfalt çalışması nedeniyle söz konusu güzergah bugünden itibaren 11 gün kullanılamayacak.

25 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak yol çalışması nedeniyle ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği için dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Balalan - Yenierenköy yolu, Karayolları Master planı kapsamında yenileniyor.

 

25/08/2023 15:00
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TAGS: haber, kıbrıs, Balalan-Yeşilköy, yol
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