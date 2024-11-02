Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında taraflar yemekte bir araya geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi tarafından yürütülen KKTC Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Derneği ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği yetkilileri yemekte bir araya geldi.

Grand Pasha Otel’de dün akşam gerçekleştirilen yemekte, sektöre yaptığı katkılardan dolayı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’a plaket takdim edildi.

Yemekte, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, Genel Başkan Vekili, Kayseri Kooperatif Başkanı Ahmet Erkan, Genel Sekreter, Isparta Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, Genel Başkan Yardımcısı Düzce Kooperatif Başkanı Kamil Akbaba da hazır bulundu.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, KKTC’de daha çağdaş, ekonomik ve sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi oluşturulabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KKTC Ulaşım Master Planı protokolü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023’te imzalanmıştı.

Proje kapsamında, çağdaş ekonomik sürdürülebilir toplu taşıma sistemi kurulması hedefleniyor.