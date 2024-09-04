Ulaştırma Bakanı Arıklı, İzmir’deki Özge Ceren Abi davasını takip edecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Özge Ceren Abi dava sürecine katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu amaçla öğle saatlerinde İzmir’e hareket eden Arıklı, yarın İzmir’de görülecek mahkemeye katılacağını ve mahkeme sürecinin takipçisi olacağını belirtti.

Arıklı, devletin, dünyanın ulaşılabilecek her yerinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarının yanında olacağını kaydetti.

Korkuteli köyü sakinlerinden Ahmet Abi’nin kızı olan Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Abi, 12 Temmuz’da İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında canlı kablonun temas ettiği su birikintisine basmış ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.