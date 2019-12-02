Ulaştırma Bakanı Atakan: AtlasGlobal için kriz masası oluşturuldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Atlas Global’ın içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Atakan, şirketin durumuna ilişkin Türkiye’deki yetkililerinden bilgi aldıklarını ve elinde bilet olan vatandaşların ne olacağı konusunu görüştüklerini kaydetti.

Diğer havayolu şirketleriyle yapılan çalışmaların sonunda slot ayarlaması yapıldığını dile getiren Atakan, 3 şirketin konuya olumlu yaklaştığını söyledi.

Atlas Global’in durumu hakkında kriz masası oluşturulduğunu ve gerekli açıklamanın yapılacağını dile getiren Atakan, konunun takibinde olduklarını ve durumun netleşmesinin ardından gerekli adımların atılacağını belirtti.

02/12/2019 16:09