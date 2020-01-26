Ulaştırma Bakanı Atakan: Sevdiklerinizi uyarın, koruyun, bilinçlendirin

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan İskele - Karpaz anayolunda meydana gelen kaza sonrası açıklama yaptı.

Atakan "Sevdiklerinizi uyarın, koruyun, bilinçlendirin. Bu kazaları önlemenin başka yolu yok" dedi.

İşte o açıklama:

Birkaç saat önce İskele - Karpaz anayolunda bir kaza meydana geldi. Sevindirici yanı kimseye zarar gelmedi. Can kaybı yok.

Üzücü yanıysa sürücünün 232 promil alkollüyken direksiyon başına geçmiş olmasıdır.

Hepimizin yüreğini dağlayan acı olaylar bazılarımız için bir anlam ifade etmiyor olacak ki alkol tesiri altındayken direksiyon başına geçebiliyoruz.

Bu kez yapılan bu korkunç hata sonrası can kaybı yaşamadık fakat sürücü kaza sonrası ölebilir başkalarını da öldürebilirdi.

Sevdiklerinizi uyarın, koruyun, bilinçlendirin. Bu kazaları önlemenin başka yolu yok. #sensizyapamayız

26/01/2020 21:47