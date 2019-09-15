Ulaştırma Bakanı Atakan'dan trafik cezalarıyla ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışmanın bittiğini ve meclise sevk edileceğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:



"Ülkemizde uygulanan trafik cezalarını daha güncel, caydırıcı ve çağdaş hale getirecek çalışma bitirildi ve meclise sevk ediliyor. Meclisimizin açılıp yasalaşması sonrası yürürlüğe girecek. Bugün manşetlere yansıyan yeni çalışma değil, mevcutun yeni asgari ücrete oranlı halidir."

İlgili haber: Trafik cezalarına artış geldi