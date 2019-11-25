Ulaştırma Bakanlığı Yol Bakım Onarım Çalışmalarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi'nin ülke genelinde gerçekleştirdiği yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonların tamir edildiği, Kalecik-Çayırova ile Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmalarının başladığı ifade edildi.

Buna ek olarak İskele - Karpaz anayolunun, Ziyamet kavşağı ile Gelincik kavşağı arasında kalan kısımda yol bakım ve tamir çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Bakanlık açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

“Çayırova-İskele Yolunun Kalecik kavşağına kadar olan kısmında yol bakım ve tamir çalışmaları da devam etmektedir.

Diğer yandan Ercan Yonca kavşağı-İskele yolundaki bakım onarım çalışmalarında Çukurova kavşağına kadar olan bölüm tamamlanırken, aynı güzergahta yer alan diğer etapların tamirine geçildi. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bölgeyi ziyareti sırasında alınan karar doğrultusunda İnönü - Vadili anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları başlatılmıştır.

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Gönyeli çemberi istikametinde bakım onarım çalışmaları devam ederken, Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Alayköy çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde yol bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.

Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında da tamir isteyen noktalara ekipler tarafında müdahaleler yapılmaktadır.

Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Doğancı kavşağı ile Güzelyurt-Lefke yolu arasındaki bölümde bakım onarım çalışmaları ile Güzelyurt-Lefke çevre yolu Aydınköy alt geçit asfaltlaması önümüzdeki günlerde yapılacaktır.”

Açıklamada, bütün bu çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmış olacağına dikkat çekilerek, söz konusu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihalelerinin takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu çalışmalara ek olarak genel yol ağı üzerinde yer alan aydınlatma arızalarının tamamının giderilmesine yönelik malzeme alım ihalesi ve yapım ihalesi konusunda Maliye Bakanlığına bloke talebi iletildiği ve ihalenin yakın zamanda açılma aşamasına gelineceği kaydedildi.

25/11/2019 16:42