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Ulaştırma Bakanlığı’ndan Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, üniversite öğrencilerine staj imkanı sunacak.

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27/06/2018

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mimarlık, iç mimarlık, muhasebe, denizcilik, ulaştırma ve havacılık fakülteleri ile denizcilik ve havacılık yüksek okulu öğrencileri Bakanlığa bağlı dairelerde temmuz ve ağustos aylarında staj yapabilecekler.
İlgilenen öğrencilerin, bölümlerinden alacakları referans yazısı ve transkriptleriyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurmaları gerekiyor.
Başvurular, 2 Temmuz’da başlayıp 6 Ağustos’ta sona erecek

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TAGS: Ulaştırma Bakanlığı, haber, kıbroıs, staj, kıbrıs
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