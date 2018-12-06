HABER KIBRIS

Ülke 3 genç için ağlıyor

Ülke tarihinde ilk kez bir sel felaketi can aldı.

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06/12/2018

Ülke 3 genç için ağlıyor

Dün akşam saatlerinde Ciglos mevkiinde meydana gelen felaket ile uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi sulara kapıldı.

3’ünün cansız bedenine ulaşılırken bir kişi halen daha kayıp. Araç içerisinde bulunan 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç’ın cesedine ulaşılırken kadın olduğu bilinen bir kişinin daha arama çalışmaları az önceye kadar devam etti.

Uçuruma savrulan araç, Doğanköy Göleti’nde bulundu ancak henüz tümü çıkarılamadı. Arama çalışmaları yağmurun yeniden başlaması nedeniyle dururken, ülkede yas havası hakim. 3 gencin bu şekilde can vermesi ülke genelinde ciddi bir mateme neden oldu.

 

 

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TAGS: sel, yağmur, ceset, Tolga Bekçi, lefkoşa, Ahmet Kılıç, Gaye Soyutok, girne, yağış, polis
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