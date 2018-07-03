Ülke ayağa kalktı... Kraliçe'yi ölmeden mezara koydular!

İngiltere'de Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda hangi uygulamaların yapılacağı konusunda prova yaptığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin ölmesi durumunda İngiltere'de yapılacak uygulamalar ise çok ilginç...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 1952 yılında tahtta çıktı ve tam olarak 66 yıldır tahtta. Kraliçe, bu sene 92 yaşına bastı. Kraliyet ailesinin Kraliçe'nin ölümünde yapılacak cenaze töreni hakkında bir plan yaptığı ortaya çıktı. Geçen hafta sonu planın aşamalarından biri test edildi ve bu sırada detaylar basına sızdırıldı.

GEÇEN HAFTA HASTALANDI

Planın testi sırasında Kraliçenin de orada bulunduğu ve aşamaları düzenlediği belirtildi. Planın kod adının ise “Londra Köprüsü Düştü!” olduğu belirtildi. Planın çeşitli aşamaları yıllardır deneniyor. Geçen hafta sonu planın test edilmesinin sebebi ise, Kraliçe II. Elizabeth’in geçen salı hasta olduğu için bazı etkinliklere katılamaması olduğu belirtildi.

Planın belli aşamaları ise şöyle;

Öncelikle, saray çalışanların büyük bir kısmı, özel bir kodla beraber, evlerine gönderiliyor. Ardından, BBC tarafından haber duyurulacak. BBC’nin bu konuda yapması gerekenlerin başında siyah takım elbise, beyaz gömlek giymek ve siyah kravat takma zorunluluğu var. BBC ayrıca, tüm kanallarında yayın akışını keserek siyah ekran gösterecek ardından BBC1 tarafından haber duyurulacak. Eğer Kraliçenin ölümü gece olursa sabah 8’e kadar haber duyurulmayacak.

Bununla beraber 12 gün boyunca eğlence programları kaldırılacak ve Kraliçenin defnedilmesinden sonra yayın normale dönecek. Bu sırada, diğer kanalların da bunu yapması beklense de bu konuda bir zorunluluk yok.

Bir sonraki detay ise, iş yerlerinin kapanması. Kapanacak yerlerin başında Londra Borsası geliyor. Kraliçenin ölümü iş saatleri sırasında gerçekleşirse tüm çalışanlar evlerine gönderilecek. Diğer iş yerlerinin de bunu takip etmesi bekleniyor.

Hükümet organlarının izleyeceği protokoller ise Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bu bakanlık sarayın içinde yer alıyor. Hükümetin tepkisini, beklenen taziye beyanlarının ötesinde, tahmin etmek zor olacak. Bununla beraber, tüm ülkede ve bağlı olan diğer ülkelerde bayraklar defin günü saat 8’e kadar yarıya indirilecek. Kiliseler ya ölüm günü ya da bir sonraki gün çanlarını çalacaklar.

Kraliçe II. Elizabeth’in ardından kimin tahta geçeceği ise ayrı bir olay. Kraliçenin eşi Prens Charles tahta geçecek kişilerin en üst sırasında yer alıyor. Ardından ise oğulları Prens William geliyor. Tahta Prens Charles geçerse isim değişikliği yapması ve kral ismi olarak Charles Philip Arthur George isimlerinden birini seçmesi bekleniyor. Halkın Prens William’ı destekleyeceği düşünülse de protokolden dolayı Prens Charles’ın önceliği var. Eğer Kraliçe II. Elizabeth’ten önce eşi ölürse taht direk oğullarına ve torunlarına geçmiş olacak.

Tahtta kimin geçeceği tartışmaları ve yeni krala sadakat yeminleri sırasında, Kraliçe’nin tabutu Westminster Salonu’nda, halkın ziyaretine açılacak. Tabutun gelişini belirtmek için kısa bir tören düzenlenecek, sonrasında insanlar saygılarını gösterebilecekler. Salonun günde sadece bir saat açık olacağı da eklendi. Bu sırada halkın yas tutması ve tabutu ziyaret ederek bunu yansıtması bekleniyor. Aynı zamanda, yasın en az 12 gün süreceği ve histeriye sebep olabileceği de belirtildi. 1 milyonu aşkın çiçeğin saraya ve Westminster Salonu’na bırakılması da beklenenler arasında.

Kraliçenin nereye defnedileceği ise bilinmiyor. Asıl cenaze töreni defin sırasında yapılacak ve tüm dünya izleyecek. Törenin büyük olacağı ve atlı muhafızların tabuta eşlik edeceği planlanıyor. Ulusal tatil ilan edilecek. Dünya liderlerinin törene katılması ve 66 yıldır tahtta olan Kraliçe’ye saygı göstermeleri de bekleniyor.

1 yıl sonra ise taç giyme töreni yapılacak. Taç giyme töreni Westminster Salonunda Canterbury Başpiskoposu tarafından düzenlenecek. Tüm soyluların katılması, milyonlar tarafından izlenmesi beklenen taç giyme töreni Birleşik Krallığa milyarlarca sterline mal olacak. Tören sırasında, tatil yapılacak ve bu törenin kutlamaları ülkeye yayılırken 1 hafta kadar tatil uzatılacak.

Kraliçe’ni ölümü ile ülkenin birçok yerinde değişiklikler yapılacak. Her yerden onun simgeleri kaldırırken tahta çıkan yeni kişinin simgeleri konacak. Değişeceklerin başında kimlikler, pasaportlar, asker ve polis üniformaları ve posta kutuları gelecek. Ülkeye bağlı deniz aşırı ülkelerin ve diğerlerinin durumu ise belirsiz. Yeni Kral ile bağlılıklarını sürdürebilirler de ayrılmayı seçebilirler de.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşadığı sürece “Londra Köprüsü Düştü!” planı değişikliğe uğrayabilir ya da yeni plan yapılabilir. Kraliçenin ölümünden sonra bile değişiklik olabilir. Kesin olanlar haberin BBC tarafından duyurulması ve törenlere milyonların katılması veya izlemesi.