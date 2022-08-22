Ülke bundan daha kötü olamaz

Siyaset, sorun çözme özelliğini yitirirken, sorunları çözüm bekleyen vatandaş, iktidar- muhalefet arasında sıkışıp kaldı. Kamu, niteliksiz insan yükü nedeniyle, sorun çözmek yerine sorun üretirken, kabul etmeliyiz ki, en tepeden en aşağıya kadar, kimseye kazandığı maaş yetmiyor

Ama bu sorunlar bizim. Kaliteli sağlık hizmeti diyoruz ya. Basit. Hasta oldun mu, bekleme, doktora ulaş. Yatırımın varsa devlet ödesin, bir de temiz tertipli bir odada iyi olmayı bekle. Aslında, tüm bu saydıklarımın karşılığını vatandaş da devlet de ödüyor ama, hizmet kötü

Ya okullar? Alt tarafı çağa uygun bir eğitim, gelişerek büyüyen gençler, çağdaş sınıflar, teknolojik gelişmelere uygun öğretmen ve alt yapı… Bunun da kaynağını ödüyor hem vatandaş, hem devlet. O zaman, neden hizmet kalitesi bu kadar kötü? Neden organizasyon yok?

Bu sorulara yanıt verirsek, sorunu da çözmüş oluruz. Kaynağı olan bir sistem, neden işlemez? Soru bu mu? Bence bu. Her alana oluk oluk para akıyor ama hizmet kalitesi giderek daha da kötü hale geliyor. Basit. Bizim sorunumuz nitelik. En yukarıdan en aşağıya liyakat…

Değişim zordur. Değişimi sağlamak zordur. Geleceğini düşünenlerin, değişim sağlaması imkansıza yakındır. Ortadoğu ülkelerinin dahi terk etmeye başladığı ilkel siyaset anlayışını maalesef siyaset dünyası kendisi için kurtarıcı olarak görüyor. Geriye de bu enkaz kalıyor

Maalesef bizde, ortada bir iş göremiyoruz. Olan iş de, Türkiye baskısı ile. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. İmzalanan protokolde yer alanlar yapılmadığı için kaynak yaratılamıyor. Kaynak yaratmak için de belli başlı alanlarda, ağır aksak, yarım yamalak adımlar atılıyor

İşte Belediyeler Reformu. Reform mu? Değil bence. 6 ilçe belediyesi ile, Hüseyin Özgürgün döneminde başladı tartışma. Özgürgün, “6 belediye” dedi, çalışmalar öyle tamamlandı. Sonra? Her siyasi parti kendine göre çekiştirdi, sündürdü, sonuç? 18 belediye.

Ne anladım? Mesela DP… “Tatlısu olacak” dedi, reform içerisinde kaşık kadar Tatlısu Belediyesi kapanmadı. Oysa, Tatlısu, Geçitkale, Serdarlı birlikte daha güçlü bir belediye olacaktı. Tarım, turizm, spor bir arada, güçlü bir yapı oluşturulacaktı. Olmadı.

Mesela CTP… En baştan bir Dikmen hassasiyeti geliştirildi. Mantıklı mı? Evet… ama CTP de tıpkı DP gibi, reformun bir ucundan yakaladı. Gönyeli ve Dikmen kapanmadı, CTP de “kapanmayacak belediyeler tartışmasında” istediğini aldı. Bu yaşandı mı? Evet yaşandı..

UBP deseniz, baştan aşağı popülizm. Her adımda popülizm. Bu nedenle diyorum ki, “reform dediğiniz” aslında doğru olandır. Bu siyasi yapıdan doğru yapmasını beklemek, ölü gözünden yaş beklemek gibidir. Değişim zordur, gereklidir, ama ehil, geleceğini düşünmeyen, ülkeyi seven siyasetçi işidir

Eğitimde de bir reform çabası var. Sayın bakanı dinlediğim zaman, evet hak veriyorum. Bu insanı zengin, devleti fakir ülke, tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalıdır. Bu özel ders, devlet okullarının özel okulların gölgesinde kalması ve akademik düzeyi düşük eğitim bir sorundur

Geriye ne kalıyor? Doğru kurgu ve güçlü alt yapı. Bakanlık bir taraftan öğretmeni daha çok sınıfta, daha çok okulda tutacağım derken, diğer yandan da okulların fiziki alt yapısını, çevre düzenlemesini hem öğretmen hem de öğrenci için daha yaşanabilir hale getirmek zorundadır.

En canımın sıkıldığı noktalardan biri de siyasetteki takiyeciler… Bir şekilde siyasette yer almış; makam da kapmış, yeteneksiz, ama geveze. İş yapamıyor; utanacağına, milliyetçiliğe sarılıp, topluma fırça da çekebiliyor. Üstelik de nerde bir ihale, nerde bir yalan dolan, altından da bunlar çıkıyor.

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22/08/2022 08:52