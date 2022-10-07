Ülke Ciddi Kayıplar Veriyor. UBP Seyrediyor

ERHAN ARIKLI UBP MİLLETVEKİLİ OLSAYDI, BUNCA YALPADAN SONRA 10 KEZ GÖREVDEN ALINMIŞTI. ATUN DAHA AZ HATAYLA EVİNE GÖNDERİLDİ

ALEL ACELE VE KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILAN PAZARLIKLARLA, ÇALAKALEM ÇIKILAN İHALELER NEDENİYLE ÜLKE CİDDİ KAYIPLAR VERİYOR. UBP SEYREDİYOR, ERHAN ARIKLI OYNUYOR

Ne gün oldu ama dün gene? Yeniden Doğuş Partisi Lideri Erhan Arıklı, önce hükümetten istifa ettiğini duyurdu, devamında istifa ettiğine dair kanıtları güçlendirdi, sonra da akşama doğru ortaya çıkıp, “İstifa yok” açıklaması yaparak, hepimizin yüreğine su serpti…

Sayın Arıklı istifa ederse, bu devletin hali nice olur? Bu ordan oraya savrulan ve herkesin kolaylıkla yönetebildiği UBP’nin hali nice olur? Sayın Arıklı istifa ederse, atılım yapması gereken bu devletin, peşi sıra bekleyen ihaleleri nice olur? Aman ha, aman deyim…

Erhan Arıklı, UBP milletvekili olsaydı, şimdiye genel merkez tarafından defa defa görevden alınmıştı. Sunat Atun, Erhan Arıklı’nın yaptıklarının urubunu yaptı diye görevden alındı. Ancak, Faiz beyi götüren, Ünal beyi getiren Erhan Arıklı’nın “aklı” olduğu için, bu hükümette kredisi çok

Bakınız, bu ülkede son dönemlerde Erhan Arıklı’nın ortaya koymuş olduğu ve takibini de bizzat yürüttüğü proje ve ihalelerin tamamı doğrudur. Tamamı. Hava yolu şirketi, 4.5- 5 G ihalesi, limanlar ihalesi, hepsi ama hepsi yaşam bulmalıdır

Ancak, sorun şu ki, sayın Arıklı bu doğru projelerin hepsini önce ortaya atıp talep ve beklenti yaratıyor. Sonra da yüzüne gözüne bulaştırıyor. Bu ülke alt yapı anlamında ciddi bir çürümüşlük yaşıyor ve değişim kaçınılmazdır

Bunu yapacak olan “siyasi akıl” değildir. Siyasetçinin olan aklıyla geleceğimiz nokta burasıdır. Ercan ihalesi bitmez, yol ihalesi bitmez, 4.5- 5 G ihalesi iptal edilir, Mağusa Limanı gibi can damarımız bir noktaya ise sigara kaçakçıları çöker

Neden? Çünkü bir ortak akıl yok. Uzun süreli bir projeksiyon yok. Vatandaş odaklı bir hesaplama yok. Çevre dostu projeler yok. Masa etrafında uzmanlar yok. Bu ülkeyi sevenler yok. Hal böyle olunca da doğru tüm projeler, “rant ve adamcılık üzerinden” bir bir çöpe gidiyor

Erhan Arıklı, kısa vadede siyasette söylemleri ile en çok U dönüşü yapan siyasetçidir. 4.5- 5 G ihalesi için, “Beklentimiz 100 milyon dolar” demedi mi? Şimdi, “bu kadar pahalı bir ihaleye ancak da tek şirket girebilir” diyerek isyan ediyor

“Hava yolu şirketi kuramazsam istifa ederim” demedi mi? Kuramadı. Bir kere bu hava yolu şirketi falan değildi. Yüzde 25 hissesini KKTC’nin alacağı, kurulu bir başarısız havayolu şirketine yanlayacağımız, karşılığında da ne vereceğimizi bilmediğimiz bir belirsizlik…

Limanların işçi şirketi ayağının özelleştirilmesine de alelacele çıkıldı. Mağusa gibi önemli bir liman, kim olduğunu bilmediğimiz Güney Kıbrıs’ta da iş yapan bir Mısırlı ve defa defa sigara kaçakçılığından yakalanan Bülent Ecevit Emmi’ye teslim edildi. Nerde ulusal güvenlik?

Erhan Arıklı ile ilgili Kıb- Tek maceralarına girmeyi ise hiç istemiyorum. Doğruları söyleyip, yanlışları yapan en sonunda da ülkeyi, ihale mafyasının eline telim eden, kötü yakıt ile Kıb- Tek’e teknik zarar veren, ucuza yakıt diye pahalı yakıt getiren de sayın Arıklı…

Mağusa Limanı işi çok uzun bir konu. Programda da değineceğim. Ama demem o ki, bu ülkenin geleceğini kurtaracak, istihdam sağlayacak, alım gücünü yükseltecek, piyasayı ucuzlatacak, vergiyi artıracak tedbirler, hızlı ve kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklarla alınamaz

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07/10/2022 08:33