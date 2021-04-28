Ülke Fotoğraf Sanatçıları Çevrimiçi Söyleşilerde Buluşuyor

Ülke fotoğraf sanatçıları çevrimiçi düzenlenecek “sunum-söyleşileri”nde buluşuyor.

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28/04/2021

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Ülke Fotoğraf Sanatçıları Çevrimiçi Söyleşilerde Buluşuyor

Ülke fotoğraf sanatçıları çevrimiçi düzenlenecek “sunum-söyleşileri”nde buluşuyor.
Ülkede faaliyet gösteren FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), KIFSAD (Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği), FODOS (Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği), GİFDER  (Girne Fotoğraf Derneği) ve DİFSAD (Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği) işbirliğinde online gerçekleşecek söyleşilerin ilki 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
 İki haftada bir Çarşamba geceleri yapılacak etkinlikler sadece dernek üyelerine değil, fotoğraf sanatına ilgi gösteren herkese açık olacak. Dernek üyesi olmayan, sunum ve söyleşilere katılmak isteyenler derneklerin sosyal medya hesaplarını ve Kültür Dairesi mail duyuruları takip edebilir.

28/04/2021 15:14
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TAGS: fotoğraf, sanat, sanatçı
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