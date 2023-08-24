İZ BIRAKANLAR/ Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün sevilen yöneticilerinden, ülke futboluna katkı koyan bir isim…

Halil Sermaye

Küçük Kaymaklı ile özdeşleşen bir isim… Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün eski antrenör ve yöneticisi Halil Sermaye’nin tek isteği kulübün en üstlerde mücadele etmesiydi. Sermaye, yıllarca bunun için çabaladı.

Kendini Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne adayan biriydi... Tek isteği ve çabası Küçük Kaymaklı Kulübü’nün en üstlerde mücadele etmesiydi.

Halil Sermaye… Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nün eski antrenör ve yöneticisi… Küçük Kaymaklı ile özdeşleşmiş bir isim…

Çevresi tarafından güvenilir, sevecen, vatansever; aileye, kadına ve çocuğa değer veren, eşine düşkün bir insan olarak tanımlanan Halil Sermaye, atlara da çok düşkün biriydi…

11 Nisan 1938’de Afanya’da (Gaziköy) doğup büyüyen Halil Sermaye, yedi yaşında ailesiyle Lefkoşa’ya taşındı.

Liseyi dışarıdan bitiren Sermaye, 17 yaşında askere gidip komando oldu. Yıllar önce futbolcu sonra da antrenör ve yönetici olarak Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde görev yapan Sermaye, Sivil Savunma’dan emekli olduktan sonra 15 yıl gibi bir süre Ticaret Lisesi kantinini çalıştırdı.

Sermaye, 1962 yılında eşi Nazime Sermaye ile Kaymaklı’da nişan oldu. 1963 olaylarının çıkmasıyla Kaymaklı’dan Lefkoşa’ya göç eden Sermaye, Hamitköy’de mücahit olarak görev yaptı. 1965 yılında eşi Nazime Sermaye ile resmi olarak Ortaköy’deki askeri gazinoda evlendi.

45 yıllık evli ve iki çocuk babası olan Halil Sermaye, 2008 yılında 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.