Ülke Genelinde 5 Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı, 1 Sürücü Tutuklandı!

Ülke genelinde dün ve bu sabahın ilk saatinde meydana gelen 5 trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 5 sürücüden 3’ünün alkollü olduğu tespit edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa, Gemikonağı, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Geçitkale-Ağıllar yolu ile Vadili-Akdoğan ana yolunda meydana gelen kazaların detaylarını paylaştı.

Buna göre, dün saat 09.00 sıralarında, 61 miligram alkollü içki tesiri altında Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) arka girişindeki kavşağa geldiğinde süratini düşürmeyen Kaan Çapuk (E-23) yönetimindeki ZB 235 plakalı araçla aynı istikamete seyreden ve dikkatsizce sağa dönüşe geçen Rıza Şahmaran (E-25) yönetimindeki TKS 251 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan ZB 235 plakalı araç yüksek gerilim hattının beton ayağına çarparak tavanı üzerine devrildi.

Yaralı sürücü Kaan Çapuk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken her iki araç sürücüsü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

-Gemikonağı’nda yayaya araç çarptı

Gemikonağı’nda dün saat 16.30 sıralarında Şehit Necdet Levent Caddesi üzerinde, yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışırken dikkatsizce kaldırımdan anayola inen İrem Kılınç’a (K-19) 62 miligram alkollü içki tesiri altında olan sürücü Cahit Özkıldağ (E-36) yönetimindeki HA 848 plakalı salon aracın sağ dikiz aynası çarptı.

Yaralanan yaya İrem Kılınç, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada 3 genç yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki GF 129 plakalı araçla seyrederken Ali Veysal Güden (E-19), Çukurova kavşağını yaklaşık 300 metre geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Güden’in aracı akasya ağacına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Güden ile yolcular Erdoğan İnce (E-19) ile Eylül Fatma Yalın (K-16), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

- Geçitkale-Ağıllar yollunda kaza

Öte yandan dün saat 06.30 sıralarında, Geçitkale-Ağıllar yolunun 1-2’nci kilometreleri arasında, Lütfi Çobanoğlu (E-54) yönetimindeki ET 685 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çobanoğlu’nun aracı yol kenarında bulunan beton kolona çarparak durabildi.

Kaza sonucu kaburga kemiğinde kırık tespit eden araç sürücüsü Çobanoğlu’nun tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

-Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Vadili-Akdoğan anayolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında, yönetimindeki FA 006 plakalı araçla 203 miligram alkollü içki tesiri altında Akdoğan’a seyreden Enes Şahan (E-19) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Şahan’ın aracı çevre duvarına çarptıktan sonra takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Enes Şahan tutuklandı.