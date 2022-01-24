Ülke genelinde 722 sandık açıldı, sayılmayan 41 sandık kaldı

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24/01/2022

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Ülke genelinde 722 sandık açıldı, sayılmayan 41 sandık kaldı

Ülke genelinde  763 sandıktan 722’si açıldı, sayılmayan sadece 41 sandık kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.

UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

722 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 722

Oy Kullanan Seçmen:  110 bin 534

KKTC Geneli Geçerli Oy:  4 milyon 663 bin 798

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.56

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %32.01

Demokrat Parti (DP): % 7.42

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.56

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.42

Halkın Partisi (HP): % 6.69

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.36

24/01/2022 02:34
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TAGS: Ülke genelinde 722 sandık açıldı, sayılmayan 41 sandık kaldı
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