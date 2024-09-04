Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi

Ülke genelinde dün gece eş zamanlı yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 703 sürücü rapor edildi. Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı yapılan denetimlerde 18 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhane denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 14 kişi saptanıp, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimleri sonucunda toplam 1156 araç sürücüsü kontrol edildi ve 146’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 384 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

-Girne

Girne’deki denetimlerde eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhane denetimlerinde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 35 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde 1050 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 82’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmandan motosiklet kullanmak olmak üzere toplam 233 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 14 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi ve 19’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 86 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 1 araç ise trafikten men edildi.